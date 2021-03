Caritas Seniorenzentrum St. Benedikt Münstertal: Höchster Wohnkomfort und hochmodernes Arbeitsumfeld

Mit dem Caritas Seniorenzentrum St. Benedikt Münstertal hat das Münstertal ab Juni wieder ein eigenes Pflegezentrum. 45 stationäre Dauerpflegeplätze in drei Wohngemeinschaften, neun barrierefreie 1- und 2 Zimmer Seniorenwohnungen und die über einen separaten Eingang im Erdgeschoß erreichbare Tagespflege mit 20 Plätzen stehen für höchsten Wohnkomfort und ein hochmodernes Arbeits-umfeld. Die in Anwesenheit von Bürgermeister Rüdiger Ahlers eingebrachte Zeitkapsel läutet den für Mitte April geplanten Abschluss der Arbeiten am aktuell größten Bauprojekt im Ort ein. Das Investitionsvolumen mit Objekteinrichtung beträgt rund 9,4 Mio. EUR.

Das Seniorenzentrum mit der Adresse Eichbodenweg 2 gliedert sich vom Baukörper her in die Umgebung und die Bestandbebauung ein und ist von seiner Grundkonzeption konsequent nach dem Wohngemeinschafts-konzept geplant worden. Die Wohnküche, der Garten bzw. der großzügige Balkon und das Wohnzimmer befinden sich in zentraler Lage und bilden den gemeinsamen Lebensmittelpunkt der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Zubereitung der Mahlzeiten erfolgt jeweils in den Wohngemeinschaften, die über eigene Wohnungsabschlusstüren verfügen und in einem Wohnhaus über ein neutrales Treppenhaus erschlossen werden.

Die Wohngemeinschaft im Erdgeschoss mit Ihrem direkten Gartenzugang geht in besonderer Weise auf die Belange demenziell veränderter Menschen ein. Auf der gleichen Ebene befinden sich ferner die Verwaltung, großzügig gestaltete Gemeinschaftsräume und eine Kapelle, die über ein System flexibler Wände geöffnet werden kann, um einer größeren Gottesdienstgemeinde Platz bieten zu können. Im Attikageschoß befinden sich neben einer großzügigen Dachterrasse mit einer spektakulären Aussicht neun barrierefreie 1- und 2 Zimmer Seniorenwohnungen.

„Mit der Namensgebung wollten wir einen lebendigen Bezug zur langen und tiefen benediktinischen Tradition des Münstertals schaffen“, betont Jochen Kandziorra, Vorstandsvorsitzender des als Investor und Betreiber des Pflegeheimes wirkenden Caritasverbandes Breisgau-Hochschwarzwald. „Dass wir wieder ein Pflegezentrum vor Ort haben ist ein Segen für das Münstertal“, so Bürgermeister Rüdiger Ahlers, der sich beim Caritasverband für das große Engagement im Geist christlicher Verantwortung bedankte.

Ein besonderes Ausgenmerk in der Raumplanung wurde neben den Belangen der Bewohnerinnen und Bewohner auch auf die pflegerischen- und hauswirtschaftlichen Prozesse und die damit in Zusammenhang stehenden Raumlayouts in Wohngemeinschaften und den Pflegearbeitsräumen gelegt. Im Ergebnis entstand ein hochmodernes Arbeitsumfeld. Im Rahmen der „Recruiting-Tage“ am Donnerstag, den 11. März 2021 von 10 bis 12 Uhr und am Freitag, den 12. März 2021 von 15 bis 17 Uhr haben interessierte Pflegekräfte die Möglichkeit den Caritasverband kennenzulernen und vorab das von Einrichtungsleiterin Nicole Deininger geleitete Haus zu besichtigen. Kontaktdaten für weiterführende Informationen: johanna.kaidusch@caritas-bh.de oder 0761 8965-420.

Gegenstände in der Zeitkapsel:

Die aktuelle Wochenendausgabe der Badischen Zeitung

Eine aktuelle Bundesligatabelle

Ein Satz €-Münzen

Die aktuelle Ausgabe der diözesanen Wochenzeitung „Konradsblatt“

Die Regel des Heiligen Benedikt

Ein Organigramm des Verbandes

Eine Bibel sowie

Ein Kreuz

Gegenstände und Dokumente der politischen Gemeinde und der Kirchengemeinde

Zum Caritasverband für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.

Der Caritasverband für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V. ist ein Wohlfahrtsverband mit rund 800 hauptamtlichen und über 400 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Er bietet Menschen in schwierigen Lebenslagen fachgerechte Unterstützung und ist im Landkreis ein großer Anbieter von ambulanten und stationären Pflegeleistungen. Der Caritasverband lässt sich vom Bild der solidarischen und gerechten Gesellschaft leiten, in der auch Arme und Schwache einen Platz mit Lebensperspektiven finden können. Die Not von Hilfe-bedürftigen in ihren jeweiligen Ausprägungen steht im Mittelpunkt der Arbeit.