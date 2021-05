Eine Büchse Buntes im Mai: Emanzipatorischer Kampf in der elektronischen Musik (5. Mai, 17 Uhr, Radio Dreyeckland)

Am 5. Mai um 17 Uhr gibt es wieder eine neue Büchse Buntes! Diesmal sitzt nicht wie gewohnt Fabian im Studio sondern Jan und Jasmin. Die Beiden haben eine bunte Mischung an Musik mitgebracht. Unter anderem geht es um France Jobin (Hues), Kink Gong (Zomia Vol. 1) oder Joe McPhee und Lasse Marhaug. Mal etwas kratzig und hitzig, dann wieder sanfter: also für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Außerdem werden Jan und Jasmin über den Film Sister With Transistors, eine „untold story of electronic music’s female pioneers“, sprechen. In dem Film erzählt Laurie Anderson von dem emanzipatorischen Kampf innerhalb elektronischer Musik. Es geht um Frauen wie Clara Rockmore, Daphne Oram und Laurie Spiegel.

Wem das noch nicht genug ist kann sich auf Head freuen. Am 14. Mai gibt es dort von 20 bis 21 Uhr mehr Musikgeschichte und französischen Psychedelic.

Eine Büchse Buntes ist ab dem 6. Mai sieben Tage online verfügbar. Mehr Infos: www.rdl.de