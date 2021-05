Das Haus des Engagements (HdE) in Freiburg hat Geburtstag

Das Haus des Engagements, ein Treffpunkt für engagierte Gruppen und Vereine, feiert sein zweijähriges Bestehen. Entstanden ist die Idee bereits 2015 aus dem Wunsch heraus eine Anlaufstelle für soziale, politische oder kulturelle Projekte aufzubauen. Dabei ist das übergeordnete Ziel die Förderung der Nachhaltigkeit „im ökologischen, sozialen und ökonomischen Sinn, um eine zukunftsfähige globale Gesellschaft mitzugestalten“. Austausch und Innovation stehen dabei im Mittelpunkt. Vereine wie der Afrikarat BW e.V., Greenpeace Freiburg oder Omas gegen Rechts sind nur ein paar derer, die regelmäßig vor Ort zusammenkommen.

Zu finden ist das Haus des Engagements in der Rehlingstraße 9 in Freiburg. Dort gibt es ein breites Angebot, welches Fortbildungen, Veranstaltungen und Meetings- bzw. Coworkingspaces umfasst. Im Keller des Hauses befindet sich ein Proberaum, der jungen Bands aus Freiburg zur Verfügung steht und in dem regelmäßig musiziert wird. Auf Nachfrage verschiedener Initiativen entstand die Idee eines Materialverleihs, wie es ihn in anderen Städten bereits gibt. Die benötigten Utensilien wurden anhand einer Umfrage der ansässigen Gruppen und Vereine ermittelt. Mehr als 30 Gegenstände können seit Juli 2020 über eine Onlineplattform reserviert werden. Dabei fallen Kosten von ungefähr einem Euro pro Teil am Tag an. „Besonders beliebt sind Pavillons, Moderationswände und Beamer“ erzählt Magdalena Langer, die Koordinatorin des Hauses. „Der Leitgedanke hinter der Ausleihe ist eine Materialeinsparung durch das Teilen der Utensilien und auf den Bedarf verschiedener Vereine zu reagieren“, so Langer. Die vorhandenen Objekte wurden teilweise an den Verleih gespendet oder durch das Umweltschutzamt Freiburg im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen finanziert.

Auch während der Pandemie war das Motto: Bedarf decken! Durch Corona sind Nachfrage und Angebot in den digitalen Raum gewechselt. Das Haus des Engagements hat sogleich reagiert und bietet inzwischen eine Beratungsmöglichkeit für digitale Tools an, um die Projekte beim Aufbau von Webseiten, digitalen Veranstaltungen und mehr zu unterstützen. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, soll die digitale Infrastruktur vor Ort entsprechend ausgebaut werden.

Da das Haus des Engagements als Vernetzungsort sehr beliebt ist, aber nur ein befristeter Mietvertrag besteht, suchen die Initiator*innen nach einem neuen Standort. „Wir würden gerne mehr Meeting- und Veranstaltungsräume anbieten. Wir können uns vorstellen, auch ein Café oder eine Werkstatt bei uns aufzunehmen. Eine Fläche von 1000m² wäre perfekt. Tipps sind immer willkommen“, äußert sich Magdalena Langer. Auch das zwölfköpfige Team ist offen für Zuwachs.

Insgesamt kann das Haus des Engagements auf zwei erfolgreiche Jahre zurückblicken und geht motiviert in die Zukunft. Da bleibt nur noch zu sagen: Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!

Weitere Infos: www.haus-des-engagements.de