Ein Hauch Alaska: 50. Jahre Schlittenhunderennen in Todtmoos

Ein Hauch von Alaksa schwebt über das Waldhaus-Husky-Camp, wenn in Todtmoos-Schwarzenbach vom 24. bis 26. Januar 2025 das internationale Schlittenhunderennen stattfindet. Seit 50 Jahren ziehen die Wettkämpfe jedes Jahr Besuchende und Schlittenhundeteams aus ganz Europa in das malerisch gelegene Todtmoos. Das Wochenende beginnt am Freitag mit der Eröffnung des Marktes „Husky-Fieber“ um 16 Uhr im Alten Kurpark. Abends gibt es dann noch eine Fackelwanderung.

Sportlich wirds dann am Wochenende. Die Rennteams rasen am Samstag und Sonntag über Sprintstrecken von 5 bis 21 Kilometern, geführt von Leithunden, die mit präzisen Kommandos und blitzschnellen Reaktionen ihre Rudel anführen. Neben den Rennen wartet das „Husky-Fieber“ im Kurpark mit Marktständen, Musik und Leckereien – und nicht zu vergessen die Alaska-Party am Samstagabend in der Schwarzwald-Spitze, bei der für ordentlich Stimmung gesorgt wird!

Am Sonntag wird es, nach den letzten Schlittenhunderennen, am Nachmittag die feierliche Siegerehrung im Waldhaus-Husky-Camp mit dem Schlittenhunde-Sportverein Baden-Württemberg und Bürgermeister Marcel Schneider geben.

Weitere und aktuelle Infos zu den Rennen: www.todtmoos.de