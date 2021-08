Ein Besuch der Freiheitsstatue in Colmar

New York – Paris – Colmar! Quizfrage: Was haben diese drei Städte gemeinsam? Antwort: In jeder dieser Städte kann man die Freiheitsstatue bewundern, die der Colmarer Bildhauer Frédéric-Auguste Bartholdi zwischen 1871 und 1886 in 15-jähriger Bauzeit verwirklichte. In Paris gibt es La Liberté sogar gleich viermal. Allerdings wird derzeit eines dieser vier Pariser Exemplare (jenes, das im Garten des Museums für Kunsthandwerk steht) verpackt, denn es soll als zweites Geschenk der Französischen Republik 135 Jahre nach dem Original ebenfalls die Reise über den großen Teich in die USA antreten.

Im Juli feiern sowohl die Amerikaner als auch die Franzosen ihre Nationalfeiertage. Am 4. Juli, dem Tag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, soll das neue (sehr viel kleinere) Exemplar von Miss Liberty (Originaltitel: „La Liberté éclairant le monde“) auf Ellis Island aufgestellt werden. Auf dieser Insel befanden sich von 1892 bis 1954 die Einwanderer-Hallen, in denen die Neuankömmlinge, die in die Vereinigten Staaten immigrieren wollten, aufgenommen, geprüft, in Quarantäne gehalten oder auch wieder abgeschoben wurden. Zusammen mit der gegenüberliegenden Insel Liberty Island, auf der seit 1886 Bartholdis berühmtes Original steht, gehört Ellis Island inzwischen zum Unesco-Weltkulturerbe. Beide Inseln sind zu einem US National Park ernannt worden und bilden als Museumsinseln eine der Hauptattraktionen der Metropole.

Nach New York reisen und das Original anschauen – das ist auch in Zeiten nach Corona nicht jedem vergönnt. Wer sich aber dieses unverwechselbare Monument, das heute medialen Kultstatus genießt, einmal näher anschauen möchte, kann das auch in Colmar tun. Am nördlichen Stadtrand, mitten im Industriegebiet Houssen steht sie auf einer Kreisverkehr-Insel. Auf dem Parkplatz daneben gibt eine Schautafel die releveanten Informationen. Und wer noch mehr über sie erfahren will, kann in der Colmarer Altstadt das Musée Bartholdi (das Geburtshaus ihres Schöpfers) besuchen und sich dort über die Entstehungsgeschichte der Freiheitsstatue sowie weitere Werke des Künstlers informieren. Seit dem 9. Juni ist es wieder (mit Corona-Hygiene-Auflagen) besuchbar. Am 14. Juli (dem frz. Nationalfeiertag) findet in der Akademie für Weiterbildung Waldhof in Freiburg-Littenweiler ein Vortrag zu „Bartholdi in Amerika“ statt.

Info und Anmeldung: www.waldhof-freiburg.de/weiterbildung/kursangebot