Vegan Store Freiburg: Das Projekt befindet sich im Crowdfunding Endspurt

Jede Person die schon einmal bewusst vegan einkaufen war kennt das ewige Nachfragen, das Scannen der Zutatenlisten und Googeln der Inhaltsstoffe. Dieses Problem soll der erste vegane Supermarkt Freiburgs lösen: Es gibt einfach keine tierischen Produkte im Sortiment und somit kann jede*r Veganer*in sorgenfrei einkaufen gehen. Fünf Freiburger*innen zwischen 18 und 21 Jahren hatten diese Idee während des Lockdowns, die nun mithilfe von Crowdfunding umgesetzt werden soll.

Die angebotenen Produkte sollen im Austausch mit der zukünftigen Community ausgewählt werden. Das Gründungsteam steht schon in Kontakt mit einigen regionalen Lieferant*innen, darunter Fairfood Freiburg und Mawa Mate, holt sich aber auch Inspiration aus beispielsweise Israel und der dortigen Backkultur.

Der Vegan Store, wie der neue Laden heißen wird, soll das umweltbewusste und vegane Einkaufen leicht machen. Gleichzeitig soll ein entspannter Begegnungsort entstehen, in dem jede*r sich wohlfühlen kann – egal ob vegan, vegetarisch oder flexitarisch. Helen vom Gründungsteam sagt dazu: „Wir sind der Meinung: Wenn man vegan werden will, muss man nicht alles perfekt machen. Man kann Dinge auch erstmal ausprobieren“. Eines ist den jungen Gründer*innen wichtig: Es geht ihnen nicht darum, einen exkludierenden Raum zu schaffen in dem man schräg von der Seite angeschaut wird. Im Vegan Store sollen alle willkommen sein!

Das Crowdfunding des Vegan Store läuft noch bis zum 14. August und auch wenn schon einiges zusammengekommen ist, ist das erste Etappenziel von 15.000 Euro noch nicht erreicht. Die ambitionierte Freundesgruppe, die es einfacher machen möchte, sich in Freiburg vegan zu ernähren, ruft daher dazu auf, bei ihrer Startnext Campagne dabei zu sein und sich eines der Goodies, darunter eine Jutetasche mit dem Vegan Store Logo oder eine Auswahl an Aufstrichen der Hakuna Matata Feinkost Manufaktur, zu sichern.

Crowdfunding: www.startnext.com/veganstorefreiburg

Weitere Infos: www.veganstorefreiburg.com