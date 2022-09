Durch Tanz mit der Welt in Verbindung treten: „The World of John Neumeier“ in Baden-Baden

Das diesjährige Gastspiel des Hamburg-Balletts in Baden-Baden entpuppt sich als ein regelrechtes Tanzfestival, das ganze zehn Tage lang „The World of John Neumeier“ mit mehreren Großprojekten des Hamburg-Balletts präsentiert. Vom 30. September bis 9. Oktober 2022 können sich Ballett- und Tanzfreunde wieder von der unbändigen Tanzlust der Hamburger Compagnie mitreißen lassen.

Gleich zu Beginn am 30.9. die beliebte Ballett-Werkstatt, bei der es sich John Neumeier nicht nehmen lässt, seine Werke selbst vorzustellen und kostbare Einblicke in sein Tanz-Universum zu gewähren. Am 1./ 2./ 3.10. dann sein „Beethoven-Projekt II“, vom Hamburg-Ballett mit großer Verve getanzt: Auslöser war das Beethoven-Jahr 2020. Die Choreografie orientiert sich lose an Beethovens Leben und thematisiert u.a. sein Leiden am Gehörverlust, sowie verschiedene Inspirationsquellen für seine Musik. Der Abend bewegt sich von Kammermusik bis hin zur schlicht mit „Tanz!“ übertitelten Choreografie der vollständigen und live aufgeführten 7. Sinfonie.

Jugendlich und frisch eröffnen Ida Stempelmann und Atte Kilpinen den ersten Satz: John Neumeier findet immer wieder passende Bewegungen, für die große Energie der Musik, wenn z.B. Atte Kilpinen auf einen starken Akzent seinen Kopf hochreißt, um im nächsten Moment weiter wie ein blonder Derwisch über die Bühne zu fegen. Auch der Rest des Ensembles überzeugt mit eleganter Technik, rasanten Ensemble-Szenen und absolut beeindruckendem Partnering (Madoka Sugai und Nicolas Gläsmann).

In dem kontemplativ-beeindruckenden, ganz in Blau gehaltenen langsamen Satz berühren der reife Edvin Revazov und Anna Laudere mit Armbewegungen, die wie ein keltisches Knotengeflecht wirken und zum Innehalten einladen, während im darauffolgenden Presto und Allegro con brio die gesamte Compagnie vor Energie fast explodiert und – eingetaucht in goldenes Licht – in gelb-schwarzen Kostümen eine Hymne an die Freude, an das Leben tanzt und damit restlose Begeisterung auslöst!

Am 5.+ 6.10. tanzt das Bundesjugendballett in seiner neuesten Kreation „Die Unsichtbaren“ die Geschichten von den in den 1920-er und 30-er Jahren in Deutschland verfolgten und ermordeten Tänzer:innen und Choreograf:innen und möchte mit diesem Ballett an sie und ihre Geschichten erinnern. Im Internet kann in einer eigens dafür eingerichteten „Memorial Wall“ nachgelesen werden, wie viele bekannte und unbekannte Künstler:innen Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. Ein wichtiges Erinnerungsprojekt, das auch gerade für die jüngere Generation interessant sein könnte.

Zum Abschluss des Tanzfestivals am 7./ 8./ 9.10. John Neumeiers „Hamlet 21“: das Ballett kreist um die Thematik der Verantwortung für die Vergangenheit. – Verschiedene Tanzworkshops, mit denen die Tänzer:innen des Bundesjugendballetts in die Stadt hinein wirken runden das Programm ab und spiegeln John Neumeiers Wunsch, durch Tanz mit der Welt in Verbindung zu treten. Zehn Tage lang verwandelt sich Baden-Baden in eine Tanzstadt! Ticket-Hotline: Tel. 07221/ 3013101