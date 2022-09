Ein Wochenende für die Kunst: Die 31. Sulzburg-Laufener Ateliertage am 1./2. Oktober

Am ersten Oktober-Wochenende ist es wieder soweit: Von jeweils 11 bis 18 Uhr werden am 1./2. Oktober das malerische Städtchen Sulzburg und der Weinort Laufen wieder zum Mekka für Kunstliebhaber und bieten spannende Einblicke in Kunst und Können von über 40 Aussteller*innen.

Angesichts der Angebotsfülle ist es ratsam, sich zu Beginn des Rundgangs einen Überblick zu verschaffen. Flyer mit Smartphone-tauglichem QR-Code informieren über Künstler, Art und Genre genauso wie dies per Internet möglich ist (www.ateliertage.com) inklusive coolem Trailer. Dort wird auch zu den aktuellen Corona-Verhaltensregeln informiert.

Zu entdecken gibt es wieder vieles: von handgefertigt Konventionellem bis hin zu außergewöhnlich Innovativem, Filigranes steht neben Gewaltigem, Imposantes neben Tollkühnem – der Reichtum an Kreativität ist erstaunlich, die Mischung macht‘s. Zum Konzept der Ateliertage gehören auch die 21 zum Teil außergewöhnlichen Ausstellungsorte: malerische Hinterhöfe, die keiner kennt, ehemalige Weinkeller, Privaträume, Werkstätten und natürlich Ateliers.

So hoffen denn alle Aussteller auf Fortune mit dem Wetter und damit verbunden auf wieder viele Besucher*innen. Natürlich sind die Künstler*innen ganztags vor Ort und freuen sich auf anregende Gespräche, die Austausch und spannende Einblicke in die Entstehungsprozesse der künstlerischen Arbeiten ermöglichen und natürlich auch Verkäufe befördern mögen.

„31. Sulzburg-Laufener-Ateliertage“, 1./2. Oktober, 11-18 Uhr. Weitere Infos: www.ateliertage.com