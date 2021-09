Drei Tage rund um Brahms: 28. Brahmstage in Baden-Baden

Bereits zum 28. Mal werden vom 24. bis 26. September 2021 die Brahmstage Baden-Baden stattfinden. Dieses kleine, aber feine Musikfest wird alle zwei Jahre von der Brahmsgesellschaft Baden-Baden veranstaltet, um mit den Erlösen aus den Konzerten das Brahmshaus Baden-Baden – die einzige in Deutschland erhaltene Wohnstätte des Komponisten – für die Nachwelt zu bewahren. Das Festival beginnt am 24. September, traditionell mit einem festlichen Eröffnungskonzert im Kurhaus Baden-Baden. Clémence De Forceville (Violine) und die Philharmonie Baden-Baden unter Leitung des künftigen Chefdirigenten Heiko Mathias Förster werden Werke von Mendelssohn, Brahms und Schumann spielen. Am 25. September ist zum ersten Mal das „musikalische Quintett“ von SWR2 zu Gast. Es wird Fragen nachgehen, die sich rund um verschiedene Interpretationen von drei ausgewählten Stücken von Johannes Brahms stellen. Besonderer Gast ist der Musikkritiker und Stimmen-Spezialist Jürgen Kesting.

Im Festspielhaus Baden-Baden wird dann um 19 Uhr ein Konzert mit Star-Pianist Igor Levit und den Münchner Philharmonikern unter Valery Gergiev stattfinden.

„Eine Reise durch die Welt des Horns” nennt Felix Klieser sein Programm, das er mit seiner spannenden Besetzung – Horn, Violine (Andrej Bielow) und Klavier(Martina Filjak) – am 26. September, 11 Uhr im Weinbrennersaal vorstellen wird.

Lars Vogt (Klavier), Veronika Eberle (Violine, Alban Gerhardt (Violoncello) und die Würth Philharmoniker unter der Leitung von Claudio Vandelli werden dann im Abschlusskonzert um 17 Uhr im Festspielhaus zu hören sein.

„Von mir kann ich Dir recht drolliges erzählen”, schreibt Brahms im August 1887 an Clara Schumann. „Ich habe nämlich den lustigen Einfall gehabt, ein Concert für Geige und Cello zu schreiben. Wenn es einigermaßen gelungen ist, so könnte es uns wohl Spaß machen.”

Wenige Wochen später findet am 23. September 1887 die Generalprobe mit Orchester im Kursaal Baden-Baden statt. Die Uraufführung erfolgte am 18. Oktober 1887 im Kölner Gürzenich. 134 Jahre später haben die Solisten Veronika Eberle und Alban Gerhardt sowie die Würth Philharmoniker unter der Leitung von Claudio Vandelli ihre Freude an dem Werk – und das Publikum sicherlich auch!

