Das freischaffende Kunstpaar Petra M. Bonnheur und Stefan Armbruster zeigt ausgewählte Arbeiten der letzten 15 Jahre

Im historischen „Alten Küferhaus“ in Endingen wird zum 2. Kunstwochenende die Galerie geöffnet. Stefan Armbruster und Petra Marga Bonnheur zeigen gesammelte Arbeiten aus 15 Jahre Schaffensprozess und freuen sich auf inspirierende Gespräche mit Besucher*innen. Die gezeigten Exponate könnten dabei nicht gegensätzlicher sein: Bilder, Skulpturen, handgearbeitete Ikonen aus der russischen Traditionsmalerei stehen bildhauerischen Arbeiten mit kräftigem Farbauftrag und großformatigen Ölbildern gegenüber. In den Objekten des Malers und Bildhauers Stefan Armbruster ist die Begeisterung für den surrealistischen Malstils des spanischen Künstlers Salvador Dalí förmlich zu spüren. Orientiert an der traditionellen Holzbildhauerei und Bildschnitzerei in Süddeutschland und dem Alemannischen Raum der Schweiz erhalten die Exponate durch intensiven Farbauftrag eine dynamische Wirkung und vermitteln eine beinahe psychedelische und mediterrane Atmosphäre. Ausgestellte Schrankobjekte mit kräftigem Farbanstrich füllen die Räumlichkeiten und erschaffen durch feinausgearbeitete Holzskulpturen ein pures Naturerlebnis. Elemente aus dem Jugendstil und Holzbilder mit Lackübermalungen erweitern das vielseitige Kunstschaffen. Einfluss aus der Malerei erhielt Stefan Armbruster von Künstler*innen wie Ernst Barlach, Käthe Kollwitz, Otto Freundlich und Alberto Giacometti. Auch Petra Marga Bonneur sammelte ihre ersten Kunsterfahrungen in der Bildhauerei. Zuerst entstanden Arbeiten aus Kupfer, Lack und Glasfarben, gefolgt von Aquarellen und Collagen. In der Ölmalerei konnte die freischaffende Künstlerin schließlich ihre Visionen, Geschichten und Ideen verwirklichen. Für die klassische Ikonenmalerei altrussischer Tradition sammelte sie Erfahrungen bei den Malern Aidan Hart und Jakov Khesin. Den Zugang und die Begegnung mit dem Geistichen sind dabei für die Künstlerin von hoher Relevanz. Mittels gedeckten Farben und dem Verwenden von echtem Gold erhalten die Ikonenbildnisse ihren wertvollen und einzigartigen Glanz. Der künstlerische Prozess des heutigen Ehepaares wurde in zahlreichen regionalen Ausstellungen sowie in Frankreich und der Schweiz zur Schau gestellt. Die Werke bieten einen breitfächrigen Einblick in die Welt der zeitgenössichen Malerei, erweitern den Horizont mittels des tradionell-russischen Malstils und stellen den Bezug zu Kunst im Raum her.

Ausstellung Tiefes Wasser im Alten Küferhaus. Dielenmarkstraße 15. 79346 Endingen am Kaiserstuhl. 24.-26. September 2021. 11-19 Uhr. Tel.: 0049 176 96469 443

Weitere Infos unter: www.art-armbruster-bonneur.de