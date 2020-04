Kunst | April 2020 | von Redaktion

Digital erleben: Paul Ege Art Collection

© Paul Ege Art Collection

Das öffentliche Leben mit seiner reichen Kulturlandschaft ist in den letzten Wochen zum Stillstand gekommen. Umso mehr ist es an der Zeit, alte Verbindungen zu halten und auch neue zu knüpfen. Die Paul Ege Art Collection präsentiert verschiedene digitale Formate. die sowohl auf Website peac.digital als auch auf Instagram stattfinden. Hierbei werden spannende neue Einblicke in die Sammlung und in die Arbeit des Museums gegeben. Man möchte eine neue Art Begegnungen ermöglichen, die real derzeit nicht stattfinden können, denn Kultur ist und bleibt eine Voraussetzung für ein ausgewogenes und vielfältiges Miteinander.

Drei erste Beispiele eröffnen nun ein Kaleidoskop aus Behind the Scenes, Story und sinnlichem Farbspiel, wie es gerade das Radical Painting als Herzstück der Sammlung ausmacht.

#studiotalk

Das PEAC lädt ein, sich mit Künstler*innen der Sammlung zu verbinden: Die Besucher des Talks begleiten diese in ihre Ateliers und erfahren dort Details über ihr Werk. Die erste Arbeit von Ben Hübsch wurde am 3. April auf Instagram vorgestellt.

Es folgt am 21. April ein Besuch bei Paul Schwer sowie am 28. April bei Sebastian Dannenberg. Weitere Studiotalks mit Andrea Ostermeyer und Franziska Reinbothe sind in Planung.

#filterstory

Einmal in der Woche öffnet das Sammlungsdepot virtuell die Pforten, um mit einer kuratierten Werkauswahl die Paul Ege Art Collection näher vorzustellen. Das neue Format beginnt mit dem zentralen Leitbegriff „Malerei“. Überraschende Antworten unter #malerei auf Instagram @peac.digital.

#coloroftheweek

PEAC feiert die Farbe, deren sinnliches Erleben Grundlage für Paul Eges Sammelleidenschaft war. Unter #coloroftheweek startet das Museum auf Instagram mit einer sonnigen Annäherung an die Farbe Gelb und setzt die Reihe am 24. April mit dem Farbton Rose fort.

Zeitgenössische Kunst – gehört – entdeckt! Neue Podcasts zur Paul Ege Art Collection

Auf der Website www.peac.digital/podcasts bietet das Museum eine auditive Erfahren der Sammlung, ihrer Künstler*innen, Werke und deren Entstehung.