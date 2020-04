Kultour | April 2020 | von Redaktion Das kulturaggregat präsentiert: KArantöne © promo

In regelmäßigen Abständen stellen Künstler*innen sich selbst und vor allem ihre Arbeit in einem jeweils 15-20 minütigen Video auf dem

Zur Unterstützung der Künstler*innen und des Hilda5 des kulturaggregats wird in der Beschreibung eines jeden Videos und noch einmal auf der W Das kulturaggregat in Freiburg bietet Künstler*innen, Musiker*innen und Kulturschaffenden eine Plattform zur Präsentation und Entfaltung. Nun ruft der kulturaggregat e.V ein neues Projekt ins Leben: Die Online-Video-Plattform KArantöne. Diese soll einen kleinen Überblick über die Kulturlandschaft in Freiburg und der Regio bieten.In regelmäßigen Abständen stellen Künstler*innen sich selbst und vor allem ihre Arbeit in einem jeweils 15-20 minütigen Video auf dem YoutTube-Channel kulturaggregat vor.Zur Unterstützung der Künstler*innen und des Hilda5 des kulturaggregats wird in der Beschreibung eines jeden Videos und noch einmal auf der W ebseite des kulturaggregats ein Link zum Spenden sein. Diese Einnahmen gehen zu 50% an die jeweiligen Künstler*innen und zu 50% an den Verein kulturaggregat e.V. Livestream: Peels Digital erleben: Paul Ege Art Collection »

