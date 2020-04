Nachhaltig | April 2020 | von Redaktion Wie eine Geldanlage Menschen in Ghana stärkt © Opmeer Reports bei Opportunity bekam sie zunächst kleine Kredite in Höhe von 60 bis 100 Euro. Damit hat sie ihre Straßenküche betrieben. Als pünktliche Ratenzahlerin konnte sie aber schon bald ein eigenes Darlehen beantragen. Das Ergebnis: ein gehobenes Restaurant und eine solide Ausbildung für ihre vier Kinder.

Auch Emmanuel Kwabane Asomani hat Kredite bei Opportunity aufgenommen. Er hat damit ein kleines Sägewerk und eine Bäckerei aufgebaut, in denen er insgesamt über 80 Frauen und Männer beschäftigt. In regelmäßigen Treffen bildet er seine Angestellten fort, damit die jungen Mitarbeiter eines Tages selbst ein eigenes kleines Unternehmen gründen können. Ein Erfolgsmodell zum Nachahmen. „Natürlich kommen inzwischen Berater von „normalen“ Banken und bieten mir Kredite an, doch ich bleibe Kunde bei Opportunity. Neben Darlehen gibt es dort immer schon technische Unterstützung und Beratung“, so Emmanuel.

Opportunity ist einer von sieben Partnern von Oikocredit in Ghana. Das Mikrofinanzunternehmen ist darauf spezialisiert, Frauen und Männern mit geringem Einkommen Zugang zu fairen und transparenten Finanzdienstleistungen zu geben. Seit 1975 unterstützt Oikocredit einkommensschwache Menschen in Ländern des globalen Südens. Aus Baden-Württemberg beteiligen sich inzwischen über 8.000 Menschen und Organisationen mit mehr als 170 Millionen Euro. Eine Anlage in Genossenschaftsanteilen ist ab 200 Euro möglich. Die Dividende in den letzten 30 Jahren lag bei 1 bis 2 Prozent. Inmitten des bunten Treibens auf den Straßen von Nkawkawm lockt der Duft von Fischsuppe und frittierten Kochbananen zum Restaurant von Victoria Ofuri. Die 63-jährige Witwe hat es geschafft. Ursprünglich arbeitete sie als Straßenverkäuferin, mittlerweile bewirtet sie ihre Gäste im eigenen Lokal. Einen Raum hat die pfiffige Geschäftsfrau zu einer Lounge für Besserverdienende umgebaut – riesiger Flachbildschirm für Filme und Fußballspiele inklusive. Finanzieren konnte sie ihr Geschäft mit Hilfe von Opportunity International, einem Mikrofinanzpartner der ökumenischen Kreditgenossenschaft Oikocredit . Als Mitglied einer Frauenkreditgruppebei Opportunity bekam sie zunächst kleine Kredite in Höhe von 60 bis 100 Euro. Damit hat sie ihre Straßenküche betrieben. Als pünktliche Ratenzahlerin konnte sie aber schon bald ein eigenes Darlehen beantragen. Das Ergebnis: ein gehobenes Restaurant und eine solide Ausbildung für ihre vier Kinder.Auch Emmanuel Kwabane Asomani hat Kredite bei Opportunity aufgenommen. Er hat damit ein kleines Sägewerk und eine Bäckerei aufgebaut, in denen er insgesamt über 80 Frauen und Männer beschäftigt. In regelmäßigen Treffen bildet er seine Angestellten fort, damit die jungen Mitarbeiter eines Tages selbst ein eigenes kleines Unternehmen gründen können. Ein Erfolgsmodell zum Nachahmen. „Natürlich kommen inzwischen Berater von „normalen“ Banken und bieten mir Kredite an, doch ich bleibe Kunde bei Opportunity. Neben Darlehen gibt es dort immer schon technische Unterstützung und Beratung“, so Emmanuel.Opportunity ist einer von sieben Partnern von Oikocredit in Ghana. Das Mikrofinanzunternehmen ist darauf spezialisiert, Frauen und Männern mit geringem Einkommen Zugang zu fairen und transparenten Finanzdienstleistungen zu geben. Seit 1975 unterstützt Oikocredit einkommensschwache Menschen in Ländern des globalen Südens. Aus Baden-Württemberg beteiligen sich inzwischen über 8.000 Menschen und Organisationen mit mehr als 170 Millionen Euro. Eine Anlage in Genossenschaftsanteilen ist ab 200 Euro möglich. Die Dividende in den letzten 30 Jahren lag bei 1 bis 2 Prozent. Livestream: Suza + Ms.Liz »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: seien Sie informiert über die neuste Ausgabe des Kultur Joker Unsere Printmedien Werbung