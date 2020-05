Film | Mai 2020 | von Redaktion Die zweite Spielwoche des Freiburger Autokinos © promo Am 14. Mai beginnt die zweite Spielwoche des Freiburger Autokinos auf dem Gelände der Messe Freiburg. Vom 14.-20. Mai erwartet Filmbegeisterte eine abwechslungsreiche Auswahl an Filmen für Erwachsene, Kinder und die ganze Familie aus dem Repertoire der Kinos Friedrichsbau & Harmonie. Alle Infos zum Ablauf des Autokinos und Onlineticketing finden Sie weiterhin unter www.autokino-freiburg.com. Tickets können ausschließlich Online erworben werden – es gibt keine Abendkasse! Das Programm des Freiburger Autokinos vom 14.-20. Mai: Donnerstag, 14.5.

16.30 Uhr Ostwind – Aris Ankunft – 102 min., ab 0

20.30 Uhr Le Mans 66 – 153 min., ab 12 Freitag, 15.5.

16.00 Uhr Der Spion von nebenan – 101 min., ab 12

20.00 Uhr Knives Out – 131 min., ab 12

23.30 Uhr Fast & Furious: Hobbs & Shaw – 136 min., ab 12 Samstag, 16.5.

16.00 Uhr Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt – 104 min., ab 6

20.00 Uhr Bohemian Rhapsody – 135 min., ab 6

23.30 Uhr John Wick: Kapitel 3 – 132 min., ab 18 Sonntag, 17.5.

11.00 Uhr Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer – 110 min., ab 0

14.00 Uhr Everest – Ein Yeti will hoch hinaus – 97 min., ab 6

17.30 Uhr Der Junge muss an die frische Luft – 100 min., ab 6

20.30 Uhr Parasite – 132 min., ab 16 Montag, 18.5.

20.30 Uhr Die Känguru-Chroniken – 92 min., ab 0 Dienstag, 19.5.

20.30 Uhr Leberkäsjunkie – 96 min., ab 12 Mittwoch, 20.5.

20.30 Uhr Yesterday – 117 min., ab 0 23.30 Uhr voraussichtlicher Spätfilm: Bad Boys For Life – bitte auf der Webseite Ausschau halten! Die Band WIKINO: Spendenaufruf für die Freiburger StraßenSchule »

