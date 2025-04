Die Welt braucht Frieden: Ostermarsch des Friedensrats Markgräflerland in Müllheim

Am 21. April, 14 Uhr findet in Müllheim der Ostermarsch 2025 unter dem Motto „Die Welt braucht Frieden-Beendet alle Kriege! SOFORT!“ statt. Der Friedensrat Markgräflerland ist Teil einer weltweiten Friedensbewegung. Ende der 70ger Jahre nahm er seine friedenspolitische Arbeit auf und blickt so auf Jahrzehnte an Friedensarbeit im Markgräflerland zurück. Er engagiert sich gegen Krieg und seine Ursachen, gegen den Hunger in der Welt, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Militarismus und Faschismus. Der Friedensrat versucht dagegenzuhalten mit Mahnwachen, Ausstellungen, Lesungen, Demonstrationen, Unterschriftaktionen und Partnerschaften zu anderen Friedensgruppen. Es bleibt die Aufgabe von Friedensgruppen, auch in der nahen Zukunft verstärkt auf Hintergründe hinzuweisen und die Verklärung „humanitärer Interventionen“ als das zu zeigen, was sie sind: Krieg.

„Frieden ist das Mindeste!“ fordert der Friedensrat. Die Welt ist voller Kriege, auch die Regierenden in Deutschland lassen erneut Kriege führen. Trotz angeblicher Finanznot blüht das Waffengeschäft. Die Militarisierung der Weltmeere nimmt zu, ebenso das Flüchtlingselend. Die Verteilungskämpfe um die Ressourcen auf diesem Planeten werden auch in Zukunft bestehen bleiben und wenn die Menschheit nicht andere als gewalttätige, kriegerische Lösungswege sucht, werden sie sich noch verstärken.

Der Schriftsteller Karl Kraus fasst die Fundierung des Rats passend zusammen: „Kriegsmüde – das ist das dümmste von allen Worten, die die Zeit hat. Kriegsmüde sein, das heißt müde sein des Mordes, müde der Lüge, müde des Hungers… War man je zu all dem frisch und munter? … Kriegsmüde hat man immer zu sein, das heißt nicht nachdem, sondern ehe man den Krieg begonnen hat.“.

Den Auftakt am Ostermontag ist um 14 Uhr ein Demozug zum Marktplatz in Müllheim. Dort findet um 15 Uhr eine Kundgebung mit den Redner:innen Anne-Katrin Vetter, Jürgen Grässlin und Uli Rodewald statt. Unterstützt wird die Kundgebung mit Musik der Freiburger Band Roma BrassBand. Trotz der prekären Thematik soll Widerstand bei dem Friedensrat Spaß machen. Fröhlich und entschlossen für Frieden und Abrüstung.

Bildquellen Die Welt braucht Frieden: Ostermarsch des Friedensrats Markgräflerland in Müllheim: Foto: Mathias Reding/pexels