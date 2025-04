20 Jahre Tamburi Mundi: Das größte Festival für Rahmentrommeln der Welt feiert Jubiläum im E-Werk Freiburg

Das renommierte Festival bietet eine Vielfalt an internationalen Kursen, Workshops und Konzerten im E-Werk. Die unterschiedlichen Stile des Rahmentrommelns werden zusammengebracht und ausgebildet. Abends treten international bekannte Perkussionisten mit unterschiedlichen Stilen auf. Das Eröffnungskonzert des Duos ,,Souls“, welches vor zwei Jahren bei Tamburi Mundi als erste musikalische Begegnung begann, hat sich stetig weiterentwickelt und begeistert nun mit einer Kombination aus Worldpercussion, Cello und Stimme. Murat Coşkun und Beatriz Picas, die ihre große Leidenschaft für die Musik verbindet, sind am 17. April, 20 Uhr zu sehen. Des Weiteren begeistert das Bundesjugendpercussionensemble ,,bundesbeat“. Ihr neues Programm orientiert sich am französischen Komponisten und Dirigenten Pierre. Die Gruppe von jungen Spitzenperkeussionist:innen sind allesamt Preisträger:innen von ,,Jugend Musiziert“ und spielen am 19. April, 16 Uhr. Ein weiteres Highlight ist das Trio ,,From Maghreb To Flamenco“. Sie zeigen Tanz und Musik, die aus der nordafrikanischen-andalusischen Musiktradition schöpft und sie mit der Flamenco-Kunst Andalusiens verbindet. Zu sehen am 21. April um 20:30 Uhr.

Tickets: ewerk-freiburg.de