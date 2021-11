Die Wanderausstellung “Natur und Zeit” des Schulkunst-Programms Baden-Württemberg

Ein Förderprogramm, dass das Ziel einer künstlerisch-ästhetischen Erziehung in Schulen verfolgt – so definiert sich das Schulkunst-Programm des Landes Baden-Württemberg. Dabei soll die künstlerische Arbeit von Kindern und Jugendlichen vertieft werden und ein Schaufenster der Kreativität und Gestaltungskraft von Jugendlichen aller Altersstufen darstellen. Grundschulen bis Gymnasien in Freiburg und den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen zählen zu den Teilnehmenden. Für das Schuljahr 2021/22 lautet das Leitthema: Natur und Zeit. Ein Wechselspiel aus Vergangenheit und Zukunft, Wachsen und Vergehen, Bewegung und Rhythmus werden künstlerisch unter die Lupe genommen. Dabei gestaltet der Faktor Zeit die Natur und die Natur die Zeit. Schon bekannte Kunstschaffende wie Balthasar van der Ast mit seinen Stillleben, Salvador Dalí und Joseph Beuys beschäftigten sich mit der Bedeutung von Natur und Zeit in der Kunst und philosophischen Themen wie Vergänglichkeit und Schnelllebigkeit. Beginnend in Freiburg, realisierte die Jugendkunstschule des Jugendbildungswerkes unter der Leitung von Barbara Ambs und Katharina Gehrmann das Programm mit viel Engagement und Enthusiasmus. Denn Schule besteht nicht nur aus Fächern wie Mathe, Sprachen, Chemie oder Deutsch, sondern soll Schüler*innen aller Altersstufen den Mut aufzeigen, ihre eigene Kreativität auszuleben und anschließend mit der Öffentlichkeit zu teilen. Aus Zwängen auszubrechen und sich dem kreativen Schaffen annähern, das soll mit dem Programm vermittelt werden. Entstanden sind beeindruckende Kunstwerke und Fotografie bis hin zu Installationen und Kunst der Land Art. Auch steht das Verhältnis von Kunst und Umfeld im Raum. Neben der künstlerischen Freiheit nimmt die Ausstellung einen sinnbildlichen Bezug zum aktuellen Geschehen, wie der Klimakrise. In den Ausstellungsräumen wird damit auch an die Besuchenden appelliert, sich mit dem Klimaproblem zu befassen und selbstreflektiert auf die eigene Lebensweise zu schauen. Das Kunstprojekt Natur und Zeit versteht sich als Wanderausstellung, die Exponate werden in ganz Baden-Württemberg ausgestellt. Den Startpunkt markierte die Jugendkunstschule (JBW) in Freiburg. Nun folgt am 28. Februar 2022 die nächste Station im Stapflehus in Weil am Rhein. Unterstützt wird das Förderprogramm vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) sowie durch das Kultusministerium.

Stapflehus. Städtische Galerie Weil am Rhein. Bläsiring 10, 79576 Weil am Rhein. Samstag 15 bis 18 Uhr, Sonntag + Feiertags 14 bis 18 Uhr geöffnet.