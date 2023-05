Die Kunst des Augenblicks: Das onCE Instant Composition Festival bietet Workshops und Performances vom 15. bis 21. Mai im Südufer

Die zweite Ausgabe des onCe Instant Composition Festivals widmet sich vom 15. bis 21. Mai der Bühnenkunst der Improvisation im Südufer mit einem Abschlussabend im großen Saal des E-Werks.

Im Mittelpunkt der Instant Composition steht die Kunst des Augenblicks: Vor den Augen des Publikums wird ein Stück erschaffen – Kreativität und Findung können so von den Besucher:innen live (mit)erlebt werden. Aus dem Moment heraus greifen die Agierenden Impulse auf, gestalten sie in Raum und Zeit und bringen sie mit anderen Mitspieler:innen zum Blühen.

An jedem Abend finden zwei Performances ab 20 Uhr von namhaften Künstler:innen im Südufer statt. Im Zusammenspiel mit Livemusik, Action Theatre, kreativem Schreiben und Contactimprovisation sind die Veranstaltungen geprägt von den persönlichen Stilen der Beteiligten. Tagsüber finden Workshops für Tanzschaffende und Kunstinteressierte statt, die von den Companien, Tänzer:innen und Kunstschaffenden Thaddäus Maria Jungmann, Judith Sánchez Ruíz, Rosalind Crisp, Sten Rudstrøm, Company Blu und Annette Pehnt geleitet werden.

Den Auftakt am 15. Mai, 20 Uhr machen Eva Krause und Kai Brügge, die mit ihrem tänzerischen Spiel das Publikum zu überraschen wissen. Im Anschluss findet die Performance „Findings Vol. V“ statt, in deren Mittelpunkt der Moment des Aufeinandertreffens steht. Zu sehen sind Dagny Borsdorf, Julia Klockow, Andrea Kreisel, Rebecca Mary und Zina Vaessen.

Ein besonderes Highlight ist gewiss „Writing Sounds“ mit Annette Pehnt und Harald Kimmig am 19. Mai, 20 Uhr. In dieser live Improvisation treten Spiel, Text und Klang in einen Dialog.

Zum Abschluss der Performances ist die italienische Company Blu in Zusammenspiel mit der us-amerikanischen Katie Duck in der Performance „Tyranny Of The Present“ am 20. Mai, 20 Uhr im E-Werk zu sehen.

Das Festival verspricht ein buntes Programm, welches die Instant Composition in ihrer ganzen Bandbreite zeigt und die langjährige Tradition der Tanzimprovisation in Freiburg fortsetzt.

Vollständiges Programm und Tickets: www.e-werk-freiburg.de