Die Insel feiert Straßenkunst: Die Art‘Rhena präsentiert im Mai das zweijährliche Festival „L’Île en Fête“

Alle zwei Jahre veranstaltet das deutsch-französische Kulturzentrum Art‘Rhena auf der Rheininsel das L’Île en Fête– ein Festival der Straßenkünste.

Die diesjährige Ausgabe befasst sich am 25. und 26. Mai mit dem Thema Sport, unterschiedlich interpretiert durch eine Vielzahl an teilnehmenden Kompanien und inspiriert durch die bevorstehenden Olympischen Spiele. Die beiden Clowns der Cie Mister Fred geben ab 14.30 Uhr eine komische Golfstunde: Ein Golfer und sein Caddy absolvieren einen Parcours, doch das will einfach nicht gelingen. Es kommt zu Streitereien, die in einem clownesken Wettkampf enden. Waghalsig wird es mit den Akrobaten von Cie Acrobike um 15.30 Uhr. Die Mix-Bike-Show ist ein Spektakel, bei dem Mountainbike Trial und Freestyle vereint werden – jede Menge Tricks und Hindernisse in bis zu fünf Metern Höhe stehlen den Zuschauer:innen ihren Atem! Die Reiter:innen der Horsemen führen um 16.30 Uhr mit ihren ungewöhnlichen Reittieren eine Dressur der bevorstehenden Olympischen Spiele auf – trotz Fehltritte bewahren sie stets ihre „French attitude“ – ein Spaß für die ganze Familie!

Schließlich verwandeln die Basketballer der Barjots Dunkers um 17.30 Uhr den Saal der Art‘Rhena in eine Turnhalle und beeindrucken mit ihren Trampolinstunts vor dem Basketballkorb. Alle Aufführungen sind ohne Sprachbarriere und werden jeweils am Samstag und am Sonntag gezeigt. Parallel dazu stellt Cyclocirkus Fahrräder zur Verfügung – eines origineller als das andere! Ob Tandems, Einräder, oder Liegeräder – die Besucher:innen sind dazu eingeladen, die Fahrräder auszuprobieren. Vort Ort sorgen diverse Foodtrucks für kulinarische Köstlichkeiten.

Höhepunkt ist mit Sicherheit das Open-Air-Konzert am Samstag, 20 Uhr auf dem Vorplatz der Art’Rhena. Die Freiburger Funkband Fatcat bringt das Publikum mit energiegeladenem, groovigem Sound zum Tanzen, später übernimmt der Straßburger DJ Flupke und sorgt für Beats bis spät in die Nacht. Einmal vor Ort, kann direkt auch die neue Installation von Joseph Kieffer bestaunt werden. „Der Tunnel“ wurde erst im April eingeweiht und ist im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der Art‘Rhena, dem Künstler Joseph Kieffer, der Grundschule sowie dem Rathaus Neuf-Brisach und weiteren Organisationen entstanden. „Der Tunnel“ lädt Besuchende zum Durchgehen ein und symbolisiert die Kraft der Kultur – eine Tür, die zum Entdecken einlädt und dazu, Ängste, Zweifel und Vorurteile loszulassen.

Alle Aufführungen sind kostenfrei. Weitere Infos: artrhena.­eu