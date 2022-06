Die IG Habsburgerstraße e.V. lädt wieder zum traditionellen Sommerfest und Flohmarkt ein

Nach zwei Jahren Pause ist es endlich wieder soweit: Die IG Habsburgerstraße e.V. lädt am Samstag, 25. Juni zum großen Sommerfest ein. Traditionell findet in diesem Rahmen auch der größte Straßenflohmarkt Freiburgs statt, der in diesem Jahr sein mittlerweile elfjähriges Jubiläum feiert und zahlreiche Besucher*innen aus Freiburg und dem Umland anlockt. Denn hier bieten über 200, ausschließlich private Teilnehmer*innen ihre Waren auf stolzen 1,4 Kilometern, vom Europaplatz bis zur Schänzlestraße, an. Zwischen 9:30 und 17 Uhr wird die Habsburgerstraße so zu einem fröhlichen Basar, der außerdem durch ein vielfältiges kulinarisches Angebot bereichert wird. Hier sind alle herzlich dazu eingeladen, den Sommer und die Habsburgerstraße zu feiern, gemütlich über den Flohmarkt zu bummeln und dabei kleine oder auch große Kostbarkeiten zu entdecken.

Da es in diesem Jahr voraussichtlich keine Baustellen in der Straße geben wird, gibt es zudem einen neuen Blockplan, der auf der Website www.habsburgerstrasse.de zu finden ist. Auch dieses Mal sind nur Privatanbieter zugelassen, die IG Habsburgerstraße e.V. möchte keine Neuwahren und professionelle Händler. Der Aufbau erfolgt wieder ab 8 Uhr, nachdem die letzten Straßenbahnen gefahren sind, mit dem Verkauf wird ab 9:30 Uhr begonnen. Das Marktende ist 17 Uhr, vorher kann die Straße nicht zum Abbau befahren werden.

Um das bunte Treiben des Sommers auch in der kalten Jahreszeit fortzusetzen, dienen die Einnahmen des Flohmarktes wieder zur Finanzierung der roten „Herrnhuter Sterne“, die die Habsburgerstraße in der Winterzeit stimmungsvoll beleuchten und jedes Jahr aufs Neue ein Hingucker sind. Anmeldungen zum Flohmarkt sind über die Homepage www.habsburgerstrasse.de möglich.

Bildquellen Zuletzt konnte das Sommerfest und der Flohmarkt 2019 stattfinden: Foto: Stefan Lamb