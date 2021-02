Die Fondation Beyeler im Nintendo Switch-Spiel “Animal Crossing: New Horizons” entdecken

Die Fondation Beyeler öffnet ihre Türen wieder für die Öffentlichkeit – und zwar mit Hilfe des Nintendo Switch-Spiels “Animal Crossing: New Horizons”. Im Rahmen des partizipativen Kunstvermittlungsprojekts ART LAB der Fondation Beyeler entstand die multimediale Idee, die Fondation Beyeler online nachzustellen. Nun ist es den Beteiligten gelungen, das Museumsgebäude der Fondation Beyeler, eine von Renzo Piano entworfene Architekturikone, virtuell nachzubauen. Das digitale Bauprojekt wurde von den ART LAB-Teilnehmenden initiiert, die zahlreiche Ideen entwickelten und schliesslich einen Plan für das virtuelle Museumserlebnis erarbeiteten, mit dem Ziel, weitere junge Menschen für Kunst zu begeistern. Begleitet wurden die jungen Kunstinteressierten von Kunstpädagog*innen der Fondation Beyeler sowie der Game-Expertin Tonja van Rooij.

Spielende des Nintendo Switch-Spiels “Animal Crossing: New Horizons” können nun digital durch die malerische Parkanlage in Riehen am Stadtrand von Basel wandern, im Museum legendäre Klassiker der Sammlung Beyeler bewundern und die verborgenen Schätze des meistbesuchten Kunstmuseums der Schweiz entdecken. Zu sehen sind Werke von Künstlern wie Claude Monet, Kasimir Malewitsch und Piet Mondrian aber auch “Der Denker” aus der aktuellen Ausstellung “Rodin / Arp” oder ein “Snowman” in Anlehnung an das Kunstwerk des Schweizer Künstler-Duos Fischli/Weiss.

Der Avatar des Museums im Spiel “Animal Crossing: New Horizons” ist als quirlige Biene verkleidet; und das ist natürlich kein Zufall! Der Nachname des Museumsgründerpaars, die renommierten Kunstsammler*innen Ernst und Hildy Beyeler, leitet sich von dem Wort Imker ab. Zusammen mit der Parkanlage in Ernst Beyelers Geburtsort Riehen bildet die Fondation Beyeler eine einzigartige Kombination aus Kunst, Natur und Architektur, die jeden Besuch zu etwas Besonderem macht – und das auch virtuell!

Um die Fondation Beyeler im Spiel “Animal Crossing” zu besuchen, können Spieler*innen den Code DA-8144-8773-0219 eingeben, der sie in ihrem virtuellen Spielschlaf auf die “Beyeler-Insel” transportiert, wo sie einen Rundgang über das Gelände machen können.

Um die Museumseröffnung zu “Animal Crossing” zu feiern, verlost die Fondation Beyeler drei Nintendo Switch-Konsolen inklusive “Animal Crossing: New Horizons” über ihre Social-Media-Kanäle.

Das nächste ART LAB startet im Frühjahr 2021, weitere Informationen sind zu finden unter: www.fondationbeyeler.ch/vermittlung/young/art-lab