Die FABRIK setzt weiteren grünen Fußabdruck dank neuer Photovoltaikanlage

Mit dem Vorderhausdach ist jetzt auch das dritte und letzte Gebäudedach der FABRIK in der Habsburgerstr. 9 für Sonnenenergie erschlossen. Zunächst wurde von Januar bis März 2021 die Biergartenüberdachung und dann das Vorderhausdach erneuert, um anschließend auch hier eine Photovoltaikanlage zu installieren. Das neue Dach ermöglicht der FABRIK, aus eigener Sonnenkraft weitere 25.000 kWh sauberen Strom pro Jahr zu produzieren.

Ökologisches Bewusstsein und nachhaltiges Wirtschaften haben eine lange Tradition in der FABRIK für Handwerk, Kultur und Ökologie e. V. in Freiburg. Früh wurde hier auf Kraft-Wärme-Kopplung gesetzt und schon 1987 das erste Blockheizkraftwerk Freiburgs in Eigenregie gebaut. Für die neue Photovoltaikanlage investierte die FABRIK ca. 45.000 Euro. Zusammen mit den Photovoltaik-Anlagen auf dem Hinterhaus (2001), dem Hauptgebäude (2014) und dem Blockheizkraftwerk kann nun jährlich rund 185.000 kWh Strom produziert und somit über die Hälfte des Eigenverbrauchs an Strom auf dem Gelände gedeckt werden. Den restlichen Strom bezieht die FABRIK als Kundin der Elektrizitätswerke Schönau ausschließlich aus erneuerbaren Energien.

Bereits seit Jahren hat die hauseigene AG Klima die Verbesserung der Ökobilanz der FABRIK als Ziel. So gibt es auf dem Gelände außerdem eine interne Stromtankstelle und die Velostation FABRIK, welche seit Anfang 2021 über drei e-Lastenvelos mit einer Traglast von 100 bzw. 150 kg verfügt. Tagsüber stehen sie für Auslieferungen den Betrieben auf dem Gelände zur Verfügung, abends und an den Wochenenden allen registrierten Nutzer*innen von LastenVelo Freiburg.e.V.

Weitere Infos: www.fabrik-freiburg.de