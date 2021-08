Politik in Watte gepackt: Bundestagswahl 2021 (Jazzhaus, 4. September)

Mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 kommt die 16-jährige Amtszeit von Angela Merkel zum Ende und es werden die Weichen für die Zukunft gestellt mit immer drängenderen Fragen zum Klimaschutz, Arbeitsmarkt, Mobilität und Bildung. Es ist Zeit für die nächste Ausgabe der Reihe „Politik in Watte gepackt“! Am 04. September, 17-21 Uhr im Jazzhaus veranstaltet Gottfried Haufe gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung zum dritten Mal das politische Kulturformat, das 2019 zwei erfolgreiche Ausgaben im Grünhof erlebt hat. Im Rahmen dieses Hybridformats gibt es einen angenehmen Wechsel zwischen anspruchsvollen politischen Expert*innengesprächen und kulturellen Darbietungen regionaler Kulturschaffender.

Ziel der Veranstaltung ist es, jüngere Menschen für die wichtigen Themen der Bundestagswahl zu begeistern und gemeinsam auf politisch neutraler Basis über Fragestellungen zu sprechen, die im Wahlkampfgetöse gelegentlich untergehen.

Weitere Infos und Tickets: www.jazzhaus.de