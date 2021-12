Die Art‘Rhena präsentiert ein Programm für die Lachmuskeln

Im Dezember startet die Art’Rhena mit einem Programm für die ganze Familie. Das Marionettentheater La Soupe Compagnie erzählt am 1. Dezember, 15 Uhr die liebevolle Geschichte Romance, in deren Mittelpunkt eine Schule, ein Haus und ein Kind stehen, das von einem Ort zum anderen geht. Die Tage beginnen immer gleich, doch die Reise ist nie dieselbe. Romance, eine Adaptation des bezaubernden Bilderbuchs von Blexbolex, zeigt ein Universum, das sich nach und nach immer weiter ausdehnt. Das Abenteuer, das durch Puppen, Papier und Farben erzählt wird, ist nicht nur etwas für Kinder!

Die in Moskau geborene Liza Kos zieht im Alter von 15 Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland. Nach vier Jahren beschließt sie eine „richtige Deutsche“ zu werden. Um dies zu erreichen, meldet sie sich in Aachen in einem Karnevalsverein an. Mit „Was glaub‘ ich, wer ich bin?“ steht Liza Kos am 3. Dezember, 20 Uhr auf der Bühne der Art‘Rhena und zeigt dort ein vielschichtiges Kabarett-Comedy Programm, das unter anderem Liza Kos‘ persönliche Integrationsgeschichte erzählt. Ihr Herkunftsland Russland, die Türkei oder ihre „Wahlheimatland“ Deutschland; hier wird jede Nation durch den Kakao gezogen!

Ein Wunderkind der Worte kommt am 7. Dezember, 20 Uhr in die Art’Rhena. Félix Radu jongliert mit Worten. Inspiriert von Größen der Literatur wie Camus, Rilke und Shakespeare, Desproges und Devos, reiht dieser junge Künstler Worte aneinander und führt uns durch eine Welt voller Poesie, verdrehter Logik und vor allem viel Humor.

Die zwei einzigartigen Künstler Gogol und Mäx verwandeln die Bühne der Art’Rhena am 19. Dezember, 20 Uhr in eine Welt voller Musik, Humor und Überraschung. Sie sind Musiker, Akrobaten, Clowns und Humoristen in einem. Eine tolle Gelegenheit, das vergangene Jahr mit viel Humor zu beenden!

Am 12. Januar, 15 Uhr startet Clown Léon der Compagnie Ni für Besucher*innen ab 8 Jahren in das neue Jahr. Léon stellt sich große Fragen: Was geschieht auf dieser Erde? Was tun wir Menschen oder besser gesagt, was tun wir nicht? Trübsal blasen hilft ja doch nichts, machen wir diese Welt gemeinsam zu einem besseren Ort!

Mit Zirkus geht’s dann auch am 22. Januar, 20 Uhr weiter. Immo präsentiert Zuschauer*innen ab 6 Jahren auf der Bühne einen explosiven deutsch-französischen Kulturmix. Beim Jonglieren, Zaubern, Musizieren und mit akrobatischen Kunststücken verweist er auf die typischen Objekte, Traditionen, Klischees und Besonderheiten Frankreichs und Deutschlands.

Weitere Infos: www.artrhena.eu