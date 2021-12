Kabarettistischer Jahresrückblick im Freiburger Vorderhaus

In gewohnter Manier verspricht das Freiburger Vorderhaus einen Jahresausklang voller Humor und Witz. Gestartet wird gleich mit einem Jubiläum: Auf 20 Jahre kompetente Komik blicken Helge und das Udo am 2. Dezember, 20 Uhr zurück. Einen Tag später betritt Sarah Hakenberg mit ihrem Programm „Wieder da!“ um 20 Uhr die Bühne und am 4. Dezember, 20 Uhr begeistert das Duo Suchtpotenzial mit dem Musikkabarett „Sexuelle Belustigung“ das Publikum. Die Kabarett-Komödie „Die Weihnachtsengel“ bieten Anna Möbus und Nina Ruhz dann am 10. Dezember, 20 Uhr dar. Tag darauf kommt Jürgen Becker mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ um 20 Uhr ins Vorderhaus und am 12. Dezember, 19 Uhr überrascht Philipp Weber mit seiner Show „KI_ Künstliche Idioten!“. Warum Demokratie nichts für Lappen ist erörtert indes Dave Davis am 18. Dezember, 20 Uhr in seiner Show „Ruhig, Brauner!“. Eine Reise in die Schweizer Alpen mit Mark Twain wagt Bea von Malchus am 26. Dezember, 19 Uhr in ihrem Erzähltheater „Yankee Yodel“. An gleich zwei Abenden (29./30.12., je 20 Uhr) blickt Jess Jochimsen in „Letzte Besorgungen“ auf das vergangene Jahr zurück und am 31. Dezember, 17 Uhr zündet der Wahlfreiburger Thomas Reis zu Silvester seine Lieblingspointen. Im Januar beginnt das Jahr dann auch direkt Prominent mit Sulaiman Masomi (14.01., 20 Uhr), Florian Schroeder (15. Januar, 19:30 Uhr, Paulssaal) und dem staatlich geprüften Deutschlehrer Herr Schröder (22. Januar, 20 Uhr).

Weitere Infos: www.vorderhaus.de