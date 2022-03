Der Seidenstraße auf der Spur / Die MUNDOLOGIA-Reihe im März

Die MUNDOLOGIA-Reihe im März hat einiges zu bieten: Nils Straatmann, zweifacher deutscher Meister im Poetry Slam, reist als Backpacker auf den Spuren Jesu durch „Israel und Palästina“. Dabei lässt er sich von Beduinen, Landstreichern, Prostituierten und muslimischen Widerstandskämpfern das Heilige Land von heute zeigen. Ein kontrastreicher Vortrag voller Wortwitz! Zu sehen am 13. März, 11 Uhr im Paulussaal Freiburg. Direkt im Anschluss, um 14.30 Uhr, steht Walter Schwab auf der Bühne. In seiner Reportrage „Nepal – Begegnungen im Himalaya“ berichtet er vom Leben der Nepalis, einzigartigen Trekking-Touren und eindrücklichen Begegnungen mit den seltenen Panzernashörnern. In die Berge geht es auch in dem Vortrag „Zu Fuß über die Alpen“ von dem passionierten Bergsteiger Steffen Hoppe, am selben Tag um 18 Uhr.

Am 14. März, 19.30 Uhr ist Christian Biemann im Bürgerhaus Seepark zu Gast. Mit exzellenten Fotografien und HD-Filmaufnahmen lässt er das Publikum in die vielseitigen Landschaften und Kulturen „Zentralasiens“ eintauchen. Spannend berichtet der Bestsellerautor Stephan Orth in seinem Vortrag „Couchsurfing Saudi-Arabien“ am 15. März, 19.30 Uhr ( Bürgerhaus Seepark) von seiner bisher aufregendsten Reise. Als Couchsurfer reist er durch Saudi-Arabien, wohnt bei Einheimischen und erhält so Einblicke in eine verschlossene Gesellschaft, wie sie bisher keinem westlichen Besucher möglich waren. Ein Highlight ist der Besuch von Markus Lanz am 18. März, 20 Uhr im Konzerthaus Freiburg. In einer aufwändig produzierten Multivisionsshow präsentiert Lanz seine Fotos und Filmaufnahmen auf der Bühne und lässt das Publikum teilhaben an seinen Erlebnissen.

Am 20. März steht Bruno Baumann mit gleich zwei Vorträgen auf der Bühne des Bürgerhauses Denzlingen. Baumann reist in die entlegensten Winkel der Erde und erlebt Extremsituationen, die ihn dazu bringen, über sich hinauszuwachsen. Der Vortrag „Über alle Grenzen“ um 14 Uhr zeichnet seinen Lebensweg nach. Von den ersten großen Abenteuern auf den eisbedeckten Gipfeln Neuguineas bis zu seinen jüngsten Unternehmungen in den Steppen und Gebirgen Zentralasiens. Um 17.30 Uhr nimmt er uns dann mit auf seine Spurensuche des Mythos „Seidenstraße“. Dabei begegnet er den Nachfahren jener Völker, die diese riesigen Räume einst beherrschten und besucht deren uralte Oasenstädte. Den Abschluss der diesjährigen MUNDOLOGIA-Saison bildet der Vortrag „Neuseeland – das Paradies auf Erden?“ von Tobias Hauser am 23 März, 19.30 Uhr im Bürgerhaus am Seepark. Neuseeland, das ist Natur in urweltlicher Extremform. Heiße Quellen, Geysire und Vulkane sprudeln ungezähmt, während in Regenwäldern die archaischen Kauribäume vom einstigen Großkontinent Gondwana zeugen. Atemberaubende Bilder, spannende Erzählungen und stimmungsvolle Musik zeichnen seine Reportage aus.

Weitere Infos: www.mundologia.de