Der sechste Freiburger Inklusionskongress fordert und diskutiert, wie eine demokratischere Gesellschaft aussehen kann

Ein Zeichen für Inklusion und Demokratie setzt der Freiburger Verein bildung-neu-denken mit seinem sechsten Inklusionskongress am 4. Mai, 9–16 Uhr im Bürgerhaus Zähringen. Unter dem Motto „Demokratie. Werkstatt. Inklusion leben. Jetzt erst recht” kommen Menschen mit und ohne Behinderung aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen miteinander ins Gespräch und entwickeln gemeinsam Strategien, wie Inklusion schneller und effektiver als in den vergangenen fünfzehn Jahren umgesetzt werden kann.

„Der Ruck nach rechts bedroht unsere gesamte demokratische Gesellschaft. Es muss endlich im Bewusstsein der breiten Bevölkerungsschichten ankommen: Inklusion ist eine Haltung. Inklusion ist für uns alle gut,” so der Verein. In einem Jahr, in dem das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 75 Jahre alt wird und seit 15 Jahren die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen rechtlich verbindlich ist, sei es wichtiger denn je, ein deutliches Statement für eine inklusive, demokratische Gesellschaft abzugeben.

Nach dem Impulsreferat „Alle inklusive. Warum Glück das Gegenteil von Gerechtigkeit ist” von Mareice Kaiser diskutieren die Teilnehmenden in moderierten Tischgesprächen verschiedenste Gesellschaftsbereiche rund um das Menschenrecht Inklusion. Das Angebot der Tagung umfasst die Themen Ableismus, Arbeitswelt und Inklusion, Stärkung der Demokratie, Vielfalt und Antidiskriminierung, Gesundheitsversorgung vor Ort, Bildungsgerechtigkeit, Partizipation und Empowerment sowie inklusive Regelschulen.

Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren können sich beim Parcours „Wege bahnen und Hürden abbauen” kreativ und spielerisch mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen. Präsentiert und diskutiert werden die Ergebnisse bei einem Gallery-Walk. Ein Fazit der Veranstaltung ziehen deren Moderat:innen beim Sofa-Talk. Um 16 Uhr schließt der Tag mit Umtrunk und Live-Musik.

Neu ist übrigens, dass keine Teilnahmegebühr erhoben werden muss, um den Kongress zu finanzieren. Dafür dankt der Verein seinen Kooperationspartnern, der Stadt Freiburg und dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sowie den Sponsoren und der Aktion Mensch.

Infos und Anmeldung: www.bildung-neu-denken.de