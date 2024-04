Direktionswechsel am Kunstmuseum Basel: Elena Filipovic stellt sich als neue Direktorin vor

Im April 2024 hat Elena Filipovic ihre Arbeit als neue Direktorin des Kunstmuseums Basel aufgenommen und damit die Nachfolge von Josef Helfenstein angetreten, der seit Ende 2023 im Ruhestand ist. „Es ist eine Ehre, diese grosse Verantwortung zu übernehmen, und mit grossem Einsatz werde ich alles daran setzen, das Erbe eines der wichtigsten Kunstmuseen der Welt zu bewahren und es in die Zukunft zu führen“, freut sich Filipovic.

Die Öffentliche Kunstsammlung Basel bildet den historischen Kern des Kunstmuseums; sie entstand 1661 aus dem Willen heraus, Kunstwerke und künstlerisches Schaffen und Denken für kommende Generationen zu erhalten und mit der Öffentlichkeit zu teilen. An diese Tradition eines öffentlichen Museums, in dem die Begegnung mit der Kunst als Quelle lebendiger Inspiration und zur Befragung geläufiger Weltwahrnehmungen dient, möchte Filipovic anknüpfen und einen Ort schaffen, der allen zugänglich ist und an dem sich alle willkommen fühlen. „Das Kunstmuseum Basel ist bereits außergewöhnlich, aber ich glaube, dass es durch ein gesteigertes Engagement, sich im Jetzt zu verorten, das Potenzial hat, weit mehr zu sein: ein Museum, in dem wir verstehen, dass wir Hunderte von Jahren an Kunst zur Verfügung haben, die etwas in uns auslösen sowie Wesentliches über unser gegenwärtiges Leben verraten kann. Ein Museum, in dem wir zum Beispiel in der Betrachtung von Holbeins Der tote Christus im Grab mehr darüber erfahren, wie wir als Gesellschaft uns stets mit Sterblichkeit, Verlust und Glauben auseinander gesetzt haben, und zwar auf eine Art und Weise, bei der ein über 500 Jahre altes Gemälde uns auch heute noch unmittelbar erreicht.“

Das Museum soll also zukünftig mit seinen Kunstschätzen aus sieben Jahrhunderten in seinem Programm und in der Forschung zeitgenössisch denken und agieren, um einen besseren Umgang mit unserer komplexen Gegenwart zu ermöglichen, sodass vormals der Fokus auf derr Sammlung des Museums liegen wird. Auch gesellschaftlich wichtige Themen wie Nachhaltigkeit und Diversität sieht sie als zentrale Herausforderungen, denen sich das Kunstmuseum Basel stellen muss. Die ersten von Filipovic initiierten Veränderungen in der Sammlungspräsentation können Besuchende schon jetzt entdecken. Weiter wird sie im Frühjahr und Sommer 2025 als Sonderausstellung für das Kunstmuseum Basel eine Retrospektive des französisch-italienischen Bildhauers und Fotografen Medardo Rosso (1858–1928) co-kuratieren, welche aus zeitgenössischer Sicht sein Werk neu betrachtet. Diese Ausstellung findet in Kooperation mit dem mumok in Wien statt und wird ergänzt durch Werke anderer Künstler:innen.

Weitere Infos: kunstmuseumbasel.ch