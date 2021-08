Der Organist David Cassan (Paris) in St. Peter

Seit Jahrzehnten findet in St. Peter im Sommer eine Reihe mit hochkarätigen Orgelkonzerten statt. Interpret*innen aus aller Welt präsentieren in dem schönen Schwarzwälder Ort die Orgelkultur ihrer Heimat. Dabei besticht die Barockkirche St. Peter nicht nur durch ihre warme barocke Schönheit, sondern auch durch eine nahezu perfekte Akustik, bei der jeder Ton der beiden Orgeln klar zu hören ist. So bietet der barocke Kirchenraum gemeinsam mit der 2014 renovierten Hauptorgel von Klais und der 2015 neu geschaffenen Chororgel von Rieger den idealen Rahmen für herausragende Orgelkonzerte auf höchstem Niveau. Auch in diesem Jahr ist es den Veranstaltenden wieder gelungen, hervorragende internationale Künstler*innen zu gewinnen.

In diesem Rahmen gastiert am Sonntag, 22 August der Paris Organist David Cassan in St. Peter. Bereits jetzt gewann der junge Musiker dutzende Hauptpreise bei den weltweit wichtigsten Wettbewerben, darunter Chartres, St. Albans und Haarlem. Der Ruf eines brillanten Interpreten und kreativen Improvisators eilt ihm voraus. Er wird ein effektvolles Programm mit Werken von Bach, Händel, Lully und Saint-Saëns darbieten. Und auch auf seine glanzvolle Improvisationskunst darf man gespannt sein.

Die Konzerte werden unter den aktuellen Hygiene-Auflagen stattfinden können. Aktuelle Informationen unter www.barockkirche-st-peter.de