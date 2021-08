Jetzt Mitmachen: Freiburger Jugendfotopreis 2021

Noch bis Mitte September können junge Fotograf*innen bis 21 Jahren ihre Fotografien beim Freiburger Jugendfotopreis einsenden. Seit 2006 findet der Freiburger Jugendfotopreis statt und wurde als ein Medienprojekt vom Verein für Kommunikation und Medien ins Leben gerufen. Das Thema in diesem Jahr lautet „AUSBLICKE-kreativ interpretiert“ und lässt viel Spielraum, um der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen. Hauptaugenmerk des Wettbewerbs ist die Förderung der Jugendfotografie in der Region Freiburg sowie eine mediale Auseinandersetzung der Kinder und Jugendlichen mit ihrer eigenen Lebenswelt. Es gibt sechs Hauptpreise in drei Alterskategorien und mehrere tolle Sachpreise zu gewinnen. Die Gewinnerfotos werden dann im Herbst 2021 bei einer Ausstellung in der Galerie im alten Wiehrebahnhof ausgestellt. An der Ausschreibung beteiligen können sich Einzelpersonen, private Gruppen und Teams oder auch Projektgruppen, z.B. von Vereinen oder Schulklassen aus Freiburg oder der Region Oberrhein (D/F/CH) oder Personen, die in dieser Region zu Besuch sind. Mit welcher Technik die Fotos gemacht wurden, spielt keine Rolle, möglich sind außerdem Einzelfotos aber auch Serien als Schnappschüsse und konzeptionelle Arbeiten mit Fotohandy, Digicam, Spiegelreflex und/oder Computer. Für den Hauptwettbewerb dürfen pro Teilnehmer*in maximal 6 Einzelfotos oder eine Fotoserie mit maximal 6 Fotos eingereicht werden.

Weitere Infos + Anmeldung: www.fjfp.de