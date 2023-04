Der Architekt Ole Scheeren hält im Rahmen seiner Ausstellung einen Vortrag im ZKM in Karlsruhe

Seit Dezember ist im ZKM Karlsruhe die Ausstellung “ole scheeren : spaces of life” (Unsere Besprechung hier: kulturjoker.de/multimediale-schau-olee-scheeren) mit raumfüllenden Architekturmodellen zu sehen. Nun wird der international tätige Architekt am 4. Mai, 19 Uhr (im Lichthof 9) im Rahmen seiner Ausstellung einen Vortrag zu seinem Manifest “form follows fiction” in den Räumen des Museums halten. Ole Scheerens Vortrag dreht sich um das Prinzip “form follows fiction”: Was wäre, wenn Architektur zur Summe der Erfahrungen, Gefühle und Erinnerungen werden könnte, die sie hervorruft? Anhand von Referenzen aus seiner Praxis zeigt sein Verständnis von Fiktion als Gestaltungsmittel für Architektur auf.

Denn für Scheeren ist Architektur ein Organismus, der eng mit dem Leben verwoben ist. So entwirft der Architekt Prototypen, die einst getrennte Bereiche wie Wohnen und Arbeiten, öffentlich und privat, Kultur und Kommerz neu definieren. So gestaltet er Räume, die auf den Bedürfnissen und Erfahrungen der Menschen basieren. Mit seinen Entwürfen für innovative Hochhäuser, Wohnsiedlungen und Kultureinrichtungen konnte der Architekt weltweit Anerkennung finden. Mit Büros in Hongkong, Peking, Berlin und London umfasst sein Werk bekannte Gebäude wie “The Interlace” in Singapur, den CCTV-Hauptsitz und das “Guardian Art Center” in Peking, aber auch künstlerische Installationen wie die “Outdoor Cinema-Serie”.

Am darauffolgenden Freitag, 5. Mai, gibt Ole Scheeren zudem eine öffentliche Führung durch die Ausstellung. Beginn ist um 15 Uhr. Aufgrund der begrenzten Teilnehmendenzahl ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bildquellen © Ole Scheeren,: Foto: Felix Grünschloss