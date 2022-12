Der 25. Offenburger Weihnachtszirkus verwandelt den Messplatz in ein weihnachtliches Zirkusspektakel mit internationalen Artist:innen

Seit 25 Jahren verzaubert der Offenburger Weihnachtscircus mit legendären Shows und Zirkus von absoluter Weltklasse die ganze Familie. In diesem Jahr möchte der Weihnachtscircus alles bisher Dagewesene noch einmal toppen. Ab 21. Dezember reist das große Ensemble, bestehend aus 40 Mitwirkenden, nach Offenburg und verwandelt den Messplatz in ein weihnachtliches Zirkusspektakel mit stimmungsvollem Weihnachtsmarkt, Cafégarten und kulinarischen Köstlichkeiten.

In der Manege des Offenburger Weihnachtszirkus präsentieren in diesem Jahr bekannte Größen der Zirkuswelt aber auch dynamische Newcomer eine mitreißende Show. Dass Clowns nicht nur über ihre eigenen Füße stolpern, sollte uns allen bewusst sein. Doch wie das Duo “I Baccala”, bestehend aus Simone Fassari und ihrem Partner Camilla Pessi, ihr Publikum mit liebevollen und humorvollen Erzählungen in und auch auf den Arm nimmt, ist einmalig und garantiert lustig.

Spektakulär wird es mit den herausragenden Artist:innen der „African Dream Troupe“. Sie sind Botschafter:innen der äthiopischen Kultur und versetzen ihr Publikum an den Masten und beim Reifenspringen in Spannung. Bunt, gefiedert und garantiert zauberhaft schwingen die Papageien von Laura Urunova ihre Flügel durch das Zirkuszelt. Dabei ist die Lernbegierde ihrer gefiederten Freunde so groß, dass sie mit ihren überraschenden Motiven und tollen Effekten schon so manchen Gast in Staunen versetzt haben.

Premiere feiert der 25. Offenburger Weihnachtszirkus am 21. Dezember mit einer großen Familienvorstellung´um 15.30 Uhr und einer festlichen Abend-Gala um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen bis 08. Januar: tägl. 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, Heiligabend und am Neujahrstag ist spielfrei. Am 08.01 gibt es zwei Vorstellungen, 11 Uhr und 15.30 Uhr.

Tickets: www.offenburger-weihnachtscircus.de oder www.reservix.de