Gesucht! Filme von, mit und über ältere Menschen für den Deutschen Generationenfilmpreis

Bis zum 15. Januar 2023 können Filme, Videos und audio-visuelle Beiträge zum Deutschen Generationenfilmpreis eingereicht werden. Zu diesem bundesweiten Wettbewerb sind Produktionen zu allen Themen und in verschiedensten Genres bzw. Umsetzungsformen zugelassen. Ganz gleich, ob mutiger Experimentalfilm, spontan aufgenommener Smartphone-Clip oder sorgfältig geplantes Filmprojekt – her mit den jungen Filmen von, mit und über ältere Menschen!

2023 – ein Jubiläumsjahr

Der Deutsche Generationenfilmpreis wird seit 1998 jährlich ausgelobt und wird im kommenden Jahr zum 25. Mal ausgetragen. Grund zur Freude, zum Zurückblicken auf ein Vierteljahrhundert wertvolle Kulturarbeit und Grund zum Feiern … spätestens beim Bundes.Festival.Film. im Juni kommenden Jahres, bei dem die besten Produktionen dieses besonderen Filmwettbewerbs geehrt werden – 8.000 Euro warten auf die Sieger und Platzierten …

Jahresthema: „Was wäre, wenn?“

Der Wettbewerb gliedert sich in zwei Teile: In einem Bereich können Filme zu beliebigen Themen eingesandt werden. Der zweite Bereich wird jeweils mit einem Jahresthema überschrieben, welches in diesem Jahr „Was wäre, wenn?“ lautet. Zum freien Wettbewerb und zum Jahresthema suchen die Jurys ungewöhnliche und alltägliche, anrührende und überraschende, verstörende oder aufklärende Film- und Videoproduktionen. Hauptsache selbstgemacht, authentisch und aus dem Leben gegriffen.

Tausend Ideen – am Ende der eigene Film

Der Deutsche Generationenfilmpreis gibt älteren Filmemacher:innen (ab 60 Jahre) und generationenübergreifenden Filmteams (ältere zusammen mit jungen Filmemacher:innen bis 25 Jahre) eine öffentlichkeitswirksame Plattform, um ihre Sichtweisen, Wünsche und Sorgen künstlerisch-kreativ durch eigene Filme auszudrücken. Jan Schmolling, Leiter des DGFP: „Wir wollen zeigen, dass Kultur-, Medien- und Filmarbeit alterslos ist, und wir sind neugierig, zu erfahren, wie ältere und jüngere Menschen die Welt sehen.“

Informationen und Bewerbungsunterlagen auf der Website des Wettbewerbs.