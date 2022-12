KryptoBrunch: “Die Mythologie der KryptoPunks und Blockchain-Piraten” im Haus der Elektronischen Künste Basel

Blockchain, NFTs, Krypto, Metaverse… und das ist nur die Spitze des Eisbergs! Diese Begriffe sind zur Zeit in aller Munde, und vielleicht haben auch Sie sich schon gefragt, was das alles überhaupt bedeutet? Genau dafür gibt es den Kryptobrunch am 11. Dezember, 13-15 Uhr im Haus der Elektronischen Künste Basel – mit einem Kaffee (oder Tee) und einem Gipfeli (oder Ei) in der Hand werden Sie gut gerüstet sein, um das Web 3.0-Universum mit Unterstützung von Expert:innen zu erkunden. An diesem Sonntag widmet sich der Brunch dem Thema “Die Mythologie der KryptoPunks und Blockchain-Piraten” mit Julia Schicker.

Erforscht werden folgende Themen:

Funktionsweise der Blockchain

Proof of Work vs. Proof of Stake

Was wird benötigt, um NFTs zu kaufen, zu verkaufen und zu erstellen (z.B. Wallets)

Terminologie, verschiedene Blockchains

Wie verändert die Blockchain den Kunstmarkt (z. B. Tantiemen, Gatekeeping)?

KryptoPunks

Neben dem Grundlagenwissen wird Julia Schicker auch die Auswirkungen auf den Kunstmarkt beleuchten und gemeinsam mit dem Publikum einen Blick auf die verschiedenen Marktplätze werfen. Weitere Infos und Anmeldung: www.hek.ch