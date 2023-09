Denzlinger Wildtierforum 2023: Mensch und Natur – Unvereinbare Gegensätze?

Was verbindet beziehungsweise trennt die Welt der Wildtiere und Menschen? Jenes thematische Kontinuum lässt sich regional derzeit an der Diskussion um das im Südschwarzwald mutmaßlich entstehende Wolfsrudel festmachen. Die Befürworter:innen dieser Entwicklung weisen auf die historische Heimat des Wolfes in der Region sowie seiner vormaligen Position in der Nahrungskette hin. Gegner:innen hingegen verweisen auf die Risiken einer solchen Ansiedlung von Wölfen, insbesondere für Nutztierhalter, respektive die Landwirtschaft sowie die aus ihrer Sicht unzureichende Fläche. In ihrer Gesamtheit wird diese Diskussion bisweilen äußerst scharf und nicht immer sachlich geführt.

Um derartige Thematiken zu adressieren und in konstruktiver Art und Weise zu kanalisieren, findet am 15. September das 9. Denzlinger Wildtierforum in enger Kooperation mit der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg im Bürgerhaus Denzlingen statt. Ziel der Veranstaltung ist es, auf die verschiedenen Ebenen der Beziehung zwischen Mensch und Wildtier einzugehen. Die Themen beinhalten unter anderem die Gründe und Konsequenzen von Wildtierbewegungen, neue Technologien zur Beobachtung von Wildtieren sowie die Bedeutung von Wildtieren für die Naturschutzplanung. Im Kontext der Eingangs erwähnten, derzeit stattfindenden Diskussion, sind insbesondere die Vorträge von Dr. Marion Mangelsdorf, ihres Zeichens Philosophin mit dem Schwerpunkt Gender Studies und Nachhaltigkeitsforschung sowie Dr. Stefan Erhart von der Forstlichen Versuchsanstalt zu erwähnen, die sich in ihren Beiträgen mit der Rolle des Menschen im Wildtiermanagement beziehungsweise dessen Überzeugungen und Sichtweisen auseinandersetzen werden. In seiner Gesamtheit verfolgt das Forum einen interdisziplinären Ansatz, um das Thema Mensch und Wildtier möglichst ganzheitlich abzubilden.

Weitere Infos : hwww.fva-bw.de/aktuelles/veranstaltungsseiten/9-denzlinger-wildtierforum