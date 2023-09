HackThePromise Festival Basel: Versprechen und Risiken der Digitalisierung

Ein Kühlschrank der einem mitteilt, was sich in ihm befindet, ein vernetztes Haus in welchem Türen und Fenster via Smartphone geöffnet und geschlossen werden können — vor 10 Jahren undenkbar, heute Realität. Mit der rasanten technischen Entwicklung des digitalen Sektors innerhalb der letzten Jahre haben sich gigantische Möglichkeiten aufgetan, jedoch begleitet von nicht zu unterschätzenden, in der öffentlichen Debatte allerdings oftmals marginalisierten Risiken.

Dieses Spannungsfeld aufgreifend, findet vom 15. bis 17. September 2023 das HackThePromise Festival für Kunst, Digitalität sowie Gesellschaft im neuen Kino Basel statt. Ziel der Veranstaltung ist es, sich auf interdisziplinärer Basis mit Themen wie digitaler Nachhaltigkeit, der digitalen Integrität des Menschen sowie der Frage, inwiefern Sozialkreditsystemen mit Social Media verknüpft sind, zu beschäftigen. Oftmals bestehende Vorurteile wie „unser aller Privatsphäre wird ohne Schutz internationalen Großkonzernen anvertraut“ sollen in konstruktiver Art und Weise artikuliert beziehungsweise kanalisiert werden.

Insgesamt finden rund 30 Diskussionsrunden mit Expert:innen, Aktivist:innen und Künstler:innen statt. Vervollkommnet wird das Programm u.a. durch eine Live Visual Coding Performance und eine Comic Ausstellung. Ermöglicht wird das HackThePromise Festival von einem interdisziplinär ausgerichteten Team von Lernenden, Studierenden, Kunstschaffenden, Filmbegeisterten, Informatiker:innen, Lehrpersonen und gesellschaftlich engagierten Menschen.

Weitere Infos: hackthepromise.org/programm