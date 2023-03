Dating Plattform für Tanz: “Dance Dates” im E-Werk

Im März sind im E-Werk wieder „Dance Dates“ zu erleben, die „Dating-Plattform“ des Tanznetz Freiburg für zeitgenössische Tanzstücke. Dieses Mal trifft Zina Vaessen auf Smadar Goshen. Während sich Goshen mit „Peninsula Flora“ den instinktiven Überlebensmechanismen in der Pflanzenwelt choreografisch nähert, lässt sich Vaessen mit „Ist Trieb, ist Geist, ist Kampf und Glück, ist Liebe – Sebastian und ich!“ tänzerisch-spielerisch auf den dichten Drive der Bach’schen Toccaten ein.

„Peninsula Flora“, von der aus Israel stammenden Choreografin Smadar Goshen, die seit 2019 in Stuttgart tätig ist, schafft einen poetischen Bedingungsraum, in dem sich Mensch und Pflanze, in diesem Fall der Kaktus, auf Augenhöhe begegnen. Die Choreografin Zina Vaessen (Freiburg/ Basel) widmet sich in ihrem Solo den jungen Toccaten von Bach, die sie seit Jahren täglich begleiten. Ein bewusst kulturloser Weg der Auseinandersetzung, der sich der puren Bewegungslust verschreibt.

Beide Produktionen werden im Doppelpack präsentiert, begleitet von einem Rahmenprogramm. Die Vorstellungen können auch einzeln besucht werden. Beide Choreografinnen bieten im Rahmen der „Dance Dates“ zudem einen Workshop an, in dem sie Bewegungsinhalte aus ihren Arbeiten vermitteln.

Aufführung „Ist Trieb, ist Geist, ist Kampf und Glück, ist Liebe – Sebastian und ich!“ am 10./11./12. März, jew. 18.30 Uhr. Aufführung „Peninsula Flora“ am 10./11. März, 20 Uhr. Gespräch mit den Choreografinnen am 10. März, 21 Uhr. Der Workshop mit Smadar Goshen ist am 11. März, 11.30 Uhr, mit Zina Vaessen am 12. März, 14.30 Uhr. Weitere Infos: ewerk-freiburg.de