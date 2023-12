Das Winterfestival im Kurhaus Bad Krozingen mit einem bunten Musikprogramm zwischen Klassik, Jazz und Volksmusik

Bis zum 6. März 2024 präsentiert die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen mit dem Winterfestival im Kurhaus Bad Krozingen ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Zum Auftakt war das Franz Léhar Quartett mit der Gastsolistin Michaela Egloff am 15. Dezember, 18 Uhr mit u.a. festlichen Weihnachtslieder, Opern, Operettenarien zu hören. Die „Klingende Bergweihnacht“ dagegen lädt am 27. Dezember, 14 Uhr die größten Stars aus der Schlager- und Volksmusikszene in das Kurhaus.

Zum neuen Jahr am 7. Januar, 16 Uhr tritt die Black-Forest-Jazz-Band auf. Ihr breitgefächertes Repertoire bewegt sich zwischen Swing, Mainstream und gemäßigt modernen Jazzstilen. Ein Highlight ist der renommierte Pianist, Dirigent und Musikvermittler Justus Frantz. Er präsentiert am 11. Januar, 19 Uhr ein Programm mit Beethovens Mondscheinsonate und Appassionata sowie Brahms‘ Variationen und Fuge über ein Thema von Händel. Am 24. Januar, 19.30 Uhr geht es mit einem musikalisch-komödiatischen Programm in die spitzbübische und fantasievolle Welt Heinz Erhardts, präsentiert von Hans-Joachim Heist.

Das Neujahrskonzert des Franz Lehár Quartett findet am 26. Januar, 18 Uhr statt. Das Programm ist ein besinnliches wie auch heiteres aus dem reichhaltigen Repertoire des Quartetts mit klassischen Salonstücken, berühmten Werken von Franz Lehár sowie beliebten Film- und Operettenmelodien.

Am 4. Februar um 19 Uhr ist das renommierte Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von. Stefan R. Halder im Kurhaus Bad Krozingen zu hören. Zum Abschluss des Winterfestivals werden am 6. März, 19.30 Uhr die Südtiroler Heimatsterne 2024 mit den Stars aus den Dolomiten zu erleben sein. Das Publikum darf sich auf einen Abend für die ganze Familie mit guter Laune freuen.

Tickets: Tourist-Information Bad Krozingen, 07633 4008-164 oder www.bad-krozingen.info