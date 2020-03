Tanz | März 2020 | von Redaktion Das Stuttgarter Ballett tanzt weiter! Trotz des Coronavirus tanzt das Stuttgarter Ballett weiter – auf den Bildschirmen der Ballettfans! Den Anfang der Reihe Stuttgart Ballet@Home macht ein Ballett der ganz großen Bühnen: Marcia Haydées Dornröschen. Von Mittwoch, 25. März, um 18:00 Uhr bis Dienstag, 31. März, steht der Mitschnitt der Wiederaufnahme vom 18. Dezember 2019 online zur Verfügung, zu finden auf der Webseite und dem YouTube-Kanal des Stuttgarter Balletts. In der Besetzung werden die Ersten SolistInnen Elisa Badenes als Prinzessin Aurora, Friedemann Vogel als Prinz Desiré, Miriam Kacerova als Fliederfee und Jason Reilly als Carabosse zu sehen sein sowie ein großes Ensemble. Das farbenprächtige Märchenballett begeisterte im ausverkauften Opernhaus Groß und Klein – und soll nun der ganzen Familie die Zeit daheim versüßen. © Stuttgarter Ballett „Es freut uns sehr, dass wir hoffentlich vielen Menschen weltweit eine Freude mit unseren „Videos-on-Demand“ machen können. In diesen Zeiten wollen wir unsere Kunst mit allen teilen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Marcia Haydée, Jürgen Rose, unseren TänzerInnen, dem Staatsorchester Stuttgarter sowie allen weiteren Beteiligten, dass sie dies möglich machen!“, erzählt Ballettintendant Tamas Detrich. Und auch in Zeiten von Corona tanzt die Compagnie weiter: unter dem Motto #westayhome haben die Tänzerinnen und Tänzer kurze Videos aufgenommen, die Einblicke in ihren Ballettalltag in Quarantäne geben. Das gesamte Video, zusammengestellt von Fabio Adorisio, ist ebenfalls auf der Website und dem YouTube-Kanal des Stuttgarter Balletts zu finden. Theater Freiburg Digital Lesung “Die Schönheit der Begegnung” von Frank Berzbach: 25. März, 19 Uhr »

