Literatur | März 2020 | von Redaktion Lesung “Die Schönheit der Begegnung” von Frank Berzbach: 25. März, 19 Uhr Für ein wenig Abwechslung und kulturelle Begegnung sorgt das Angebot der Buchhandlung Hugendubel am 25. März, 19 Uhr auf dem Instagram-Account @hugendubel_buchhandlungen. Dort wird der Autor Frank Berzbach Live ab 19 Uhr aus dem Werk “Die Schönheit der Begegnung” vorlesen. Das Angebot setzt somit erste Impulse dem “social distancing” entgegenzuwirken und kulturelle Möglichkeiten in die Wohnzimmer der Interessierten zu bringen. Der virtuelle Kontakt ist zwar kein Vergleich zum Live-Erlebnis mit Publikum, ist aber ein Hoffnungsschimmer für Menschen, die auf Kultur nicht verzichten möchten. © Eisele Verlag Was: Lesung

Wann: 25. März, 19 Uhr

Wo: Instagram @hugendubel_buchhandlungen Das Stuttgarter Ballett tanzt weiter! Ein Brief an Literaturfreunde »

