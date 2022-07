Das Notstrom-Festival vom 7.-17. Juli auf dem Parkplatz des E-Werks

Das Notstrom-Festival auf dem Parkplatz des E-Werks präsentiert mit einem spartenübergreifenden Programm vom 7.-17. Juli die Freie Szene Freiburgs und darüber hinaus. Insgesamt elf Veranstaltungen aus Musik, Tanz, Theater, Bildender Kunst und Performance werden gezeigt. Eröffnen wird das Notstrom-Festival die Freiburger Schlagzeug-Legende Schroeder am 7. Juli, 20 Uhr. Exklusiv für diesen Abend wird er eine Band feinster Musiker*innen zusammenstellen – Spontanität und Improvisation sind Schroeders Königsdisziplinen und so sind auch seine Musikolleg*innen noch nicht bekannt. Auch überregionale Künstler*innen kommen dieses Jahr auf den E-Werk Parkplatz, darunter die Autorin Stefanie Sargnagel, die am 8. Juli, 20 Uhr zu einer Lesung ihres aktuellen Buchs „Dicht“ mit Musikperformance von Euroteuro lädt. Zum partizipativen Format „Silent-Disco“ lädt das Tanznetz Freiburg am 12. Juli, 20.30 Uhr zum gemeinsamen abdancen ein. Ein basslastiger Sommertag mit Rap, Bassmusik & Afrobeats, Food & Drinks erwartet uns am 16. Juli, 16-22 Uhr, denn Rapstar Antifuchs, Beat- und Basslegende Yunis, Senu mit der Lizenz für Good-Vibes und das Freiburger DJ-Kollektiv L`Imunsystem heizen den Parkplatz ein. Neu ist dieses Jahr der Nachhaltigkeits-Nachmittag am 17. Juli, 13-16 Uhr, bei dem eine „Kleider-Tauschbörse“ stattfindet. Das Abschlusskonzert gibt der hauseigene Süduferchor:

Refugees Welcome! am 17. Juli, 18 Uhr mit anschließendem Ausklang im Biergarten des Festivals. Veranstaltungen teils kostenfrei.

Alle Veranstaltungen und Tickets: www.ewerk-freiburg.de