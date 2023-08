Das Museum Frieder Burda mit besonderem Programm zum Tag des offenen Denkmals

Anlässlich des Tages und der Nacht zum offenen Denkmal wartet das Museum Frieder Burda in Baden-Baden mit einem besonderen Programm auf. Die Besucher:innen erwartet ein Wochenende voller Entdeckungen für Kunstliebhaber, Geschichtsbegeisterte und Architektur-Fans. In der diesjährigen Nacht des offenen Denkmals am 9. September erstrahlt Baden-Baden in vielen bunten Lichtern und bietet die Möglichkeit, Kunst und Architektur in den verschiedenen Stadtteilen aus einer besonderen, nächtlichen Perspektive zu erleben.

Das Museum Frieder Burda, das sogenannte „Juwel im Park“, öffnet am Samstagabend bis 22 Uhr seine Türen. Während der romantischen Abendstimmung taucht das Gebäude in ein besonderes Licht ein, wobei ein ständiger Dialog zwischen der Architektur der Innen- und Außenräume, moderner Kunst sowie der romantischen Parklandschaft entsteht. An diesem Abend kann natürlich auch die derzeitige Ausstellung „Der König ist tot, lang lebe die Königin“ besucht werden (Unsere Ausstellungsbesprechung finden Sie hier: www.kulturjoker.de/lang-lebe-die-koenigin).

Für Kids findet am Sonntag, den 10. September auf der Museumsterrasse von 14 bis 17 Uhr eine kostenfreie und kreative Druckwerkstatt statt. Inspiriert durch Architektur und Natur wird unter Anleitung der erfahrenen Kursleiterinnen der Kunstwerkstatt mit Farbe auf Styreneplatten, hochwertigem Papier und Postkarten experimentiert. Das entstandene Kunstwerk können die Kinder natürlich mitnehmen.

Online Tagesticket hier. Öffentliche Führungen finden um 11 und 15 Uhr sowie zusätzlich um 18 Uhr statt.