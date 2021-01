Das „Chorfest der Kulturen“ wird auf 2022 verschoben – und braucht eure Stimme!

Eigentlich war das große „Chorfest der Kulturen“ anlässlich des Stadtjubiläums im Sommer 2020 geplant, 85 Chöre mit über 2500 beteiligten Sänger*innen wollten daran teilnehmen. Als Höhepunkte waren eine Aufführung von John Taveners „The Veil of the Temple“ zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sowie ein Abschlusskonzert mit allen Beteiligten geplant, bei dem ähnlich wie bei der berühmten „Night of the Proms“ eine musikalische Reise durch Europa mit Musik von Händel, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Gade, Borodin, Offenbach und Verdi vorgesehen war.

Leider lässt die momentane Situation das Chorfest in diesem Jahr erneut abzusagen und auf 2022 zu verschieben. Ob dies gelingt hängt nun davon ab, ob der Gemeinderat einem Neuantrag über eine Förderung in Höhe von 35.000€ zustimmt. Diese Summe war bereits für den ursprünglichen Termin des Chorfests zugesagt worden, da die Mittel jedoch aus dem Budget des Stadtjubiläums stammen, fallen sie nun an die Stadt zurück und ein Transfer ins 2022 ist nicht möglich.

Dafür das „Chorfest der Kulturen“ unter folgendem Link ein Projekt im Online-Beteiligungsportal der Stadt Freiburg initiiert:

https://mitmachen.freiburg.de/stadtfreiburg/de/mapconsultation/54307/single/proposal/890

Mit Likes und Kommentaren kann dort jede*r den Antrag des Chorfests an den Gemeinderat unterstützen – je mehr Stimmen, desto besser. „Wir sind davon überzeugt, dass dieses Fest als eine Art Auferstehungsfeier der Freiburger Chorszene nach der langen Zwangspause ein wichtiges Signal wäre – ein Signal, das wir nur gemeinsam Wirklichkeit werden lassen können!“ (Dr. Stefan Büchner, 2. Vorsitzender des John Sheppard Ensembles)