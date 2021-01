Ein Hauch Alaska: 1. Waldhaus-Cup & Nationales Schlittenhunderennen in Todtmoos (30./31. Januar, Livestream)

Ein Rennen für Mensch und Tier in perfekter Harmonie: Wenn das Gebell der Hunde und das Rufen der Musher zu hören ist, haben die Schlittenhundeführer*innen wie jedes Jahr ihr Lager im Hochschwarzwald aufgeschlagen. In diesem besonderen Jahr findet das eurpoweit bekannte Schlittenhunderennen in Todtmoos am 30. und 31. Januar statt. Zwar ohne Zuschauer*innen vor Ort, dafür wird aber ein Livestream für Sport- und Huskyfans angeboten.

In diesem Jahr ist das Schlittenhunderennen erstmals ein nationales Ereignis und begrenzt sich auf insgesamt 80 Teams. Seit dem ersten Rennen im Jahr 1975 kamen in fast jedem Jahr die Schlittenhundeführer aus ganz Europa. „Wir haben für diese Spitzensportveranstaltung ein Hygienekonzept erarbeitet, dessen klare Vorgaben in die Rennregeln integriert werden“, erklärt Chris Dörle, Mitorganisator des Rennens und 2. Vorstand im SSBW.

Gespanne mit zwei, vier, sechs und acht Hunden treten auf den bis zu 30 Kilometer langen Strecken an, ebenso wie die großen Gespanne der „offenen Klasse“. Auch die Kategorie Skijöring mit einem Hund ist vertreten. „Das Rennen“, so Dörle, „wird als Qualifikationsrennen des Verbands Deutscher Schlittenhundesport Vereine e.V. (VDSV) zur Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften gewertet.“ Ausgetragen wird der 1. Waldhaus-Cup im Ortsteil Schwarzenbach, jeweils ab 9:30 Uhr am morgen.

Zum Livestream der Schlittenhunderennen geht’s hier: www.hochschwarzwald.de/schlittenhunderennen