Cécile Verny Quartet: Adventskonzert im Livestream

Im Rahmen der Initiative #inFreiburgzuhause spielt das Cécile Verny Quartet das traditionelle Konzert zum vierten Advent am 20. Dezember, 20 Uhr im Livestream.

Das Cécile Verny Quartet veröffentlichte 2019 das zehnte Studioalbum, gefüllt mit großartigen Songs, die musikalisches Feingefühl und Vielfalt widerspiegeln. Es hört sich immer ein klein wenig anders an, wenn Jazzmusiker*innen Popsongs spielen. Die Musik Cécile Vernys und ihrer Band hat nichts Oberflächliches, ist nichts, was man nach einmaligem Hören sofort wieder vergessen würde. Stücke wie „Kissing The Moon“, „My Steps Their Beat” oder “The Power To Be” berühren Hörer*innen im Innersten und sind emotional ergreifend.

Das Cécile Verny Quartet live erleben unter: www.infreiburgzuhause.de