„Krume und Kruste“ – Backen ist eine Leidenschaft

Nicht wenige Leute haben seit Beginn der C-Krise das Backen als neues Betätigungsfeld für sich entdeckt und betreiben es mit Leidenschaft. Ob nun Brot, dunkles und helles, Stangen und Brötchen, oder Feingebäck wie Hefewaren, vom langfasrigen Butterzopf bis zur Zimtschnecke – Backen erfüllt die Atmosphäre in den eigenen Räumen mit Geruch und Aroma, was insbesondere angenehm ist, wenn in der kalten und dunklen Jahreszeit die Abende lang sind. Zudem ist das Ergebnis raffinierter Backvorgänge immer eine Überraschung.

Lutz Geißler, Autor des Buches „Krume und Kruste“, von Beruf eigentlich Geologe, hat sich sukzessive zum Brot-Forscher entwickelt, und sagt über sein Werk, es sei für alle gedacht, die Brote kreieren möchten, deren „Kruste und Krume einfach stimmt“, soll heißen: knuspriges rösches Außen (Kruste) und saftig fluffiges Innen (Krume) sollen kontrastreich hervortreten. Geißler sensibilisiert für Qualität, sucht den Leser*innen die wichtigsten Rezepturen nahezubringen und leitet gezielt zu den handwerklichen Herstellungsvorgängen und Tricks an. Schritt für Schritt vermittelt er so die Grundlagen des Backens und Brotbackens und bietet alles dafür notwendige Wissen, etwa Umgang mit Vorteigen, Sauerteig führen, mischen, kneten, ausrollen, dehnen, falten, tourieren, teilen, formen, rundwirken, einschneiden, ruhen lassen … Die differenzierten Vorgänge sind zwar komplex, aber nicht kompliziert; man traut sich das Erlernen von Neuem zu, weil das Buch übersichtlich gestaltet ist, mit ansprechenden Fotos versehen und in einer Sprache verfasst, die die Leser*innen begeistert und den Appetit anregt.

Lutz Geißler. Krume und Kruste. Brot backen in Perfektion. Schritt für Schritt: Rezepte, Tipps und Kniffe für mehr als 25 legendäre Brotrezepte. Fotos Hubert Schüler. Becker Joest Volk Verlag 2020