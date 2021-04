Bläserfestival „Spektrum“ der Hochschule für Musik Freiburg (15. + 16. April)

Zwei Konzerte werden im Rahmen des Bläserfestivals am 15. und 16. April live aus der Hochschule für Musik in Freiburg stattfinden. Lange wurde überlegt, ob das Festival überhaupt stattfinden soll, doch Studierende machten sich dafür stark und starten mit der ersten Veranstaltung „Intervals“ in die dritte Runde des Festivals. Die Blockflötenklasse von Stefan Temmingh widmet sich dem Originalkonzert in h-Moll für fünf Flöten von dem französischen Komponisten Joseph Bodin de Boismortier. Es folgen sechs Stücke des ungarischen Komponisten György Ligeti, welche sich je auf ein Intervall fokussieren. Die Bagatellen für Bläserquintett werden unter der Leitung von Diego Chenna, Professor für Fagott, aufgeführt. Das Konzert wird vom Hochschulensemble mit spätromantischer und moderner Musik abgeschlossen. In diesem letzten Teil gibt der Tubist Thomas Brunamayr seinen Einstand als Professor.

Die zweite Veranstaltung „Beethoven plus – Alles Gute nachträglich!“ wird von den Studierenden und Lehrenden gemeinsam bestritten. Der ehemalige Solo-Klarinettist der Kammerphilharmonie Bremen Kilian Herold, welcher als Organisator hinter der Veranstaltung steht, gibt mit den Studierenden den „Bayrisch-babylonischen Marsch“ der Staatskapelle Berliner zum Besten. Komponist des Stücks ist der inzwischen weltweit bekannte, ehemalige Professor für Klarinette Jörg Widmann. Daneben treten auch der Leiter des Instituts für neue Musik und Professor für Komposition Johannes Schöllhorn und Professor für Schlagzeug Håkon Stene an. Die Bagatelleop. 33 von Ludwig von Beethoven für Flöte, Fagott und Klavier wird neu interpretiert und Professor Stene lässt seine Studierenden Ausschnitte aus Rob Warungs „Sikoté Sukan“ für der Perkussionisten spielen. Abschließend wird das virtuose Sextett in Es-Dur op. 71 für Klarinette, Horn, Fagott und Kontrabass, ebenfalls von Beethoven, durch den Raum klingen.

Die beiden Konzerte finden am 15. und 16. April statt und können kostenfrei über die Webseite der Hochschule angeschaut werden: www.mh-freiburg.de.