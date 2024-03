Biennale für Freiburg 3: Lorena Juan wird künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin

Anlässlich der dritten Biennale für Freiburg hat der Verein Perspektiven für Kunst in Freiburg e.V. die in Spanien geborene und seit 2009 in Deutschland lebende Kuratorin Lorena Juan als künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin vorgestellt. Die dritte Biennale für Freiburg wird im Sommer 2025 stattfinden. Lorena Juan löst damit Paula Kommoss ab, ihrerseits Leiterin der zweiten Biennale für Freiburg.

Als Kuratorin arbeitete Juan zuvor hauptsächlich mittels experimenteller Formate, im öffentlichen Raum sowie kollaborativer Prozesse. Zudem forscht sie zu Praktiken in der Kunst und dem Aktivismus, mit Fokus auf queerfeministischen Formaten und Kollektiven. In Berlin kuratierte sie Ausstellungen, Eventreihen und Screenings unter anderem im Haus der Kulturen der Welt, in der Akademie der Künste, im Schwulen Museum, in der nGbK und im Kunstraum Kreuzberg/Bethanien und ist seit 2020 Ausstellungskuratorin des transmediale Festivals. Außerdem ist Juan Mitbegründerin von Coven Berlin, einer queerfeministischen Online-Plattform für verkörperte affektive Forschung und hybride künstlerische Ansätze, die sich auf die Überschneidung von Umwelt, Migration, Klasse und Geschlecht konzentriert. Seit 2020 war sie Co-Kuratorin von Kunst im Untergrund, ein offenes, internationales Programm von Kunst im öffentlichen Raum im Rahmen der nGbK. Nicht zuletzt unterrichtete sie an der Universität der Künste Berlin sowie an der Universität Hildesheim.

„Für die Biennale für Freiburg 3 möchte ich mit Künstler:innen zusammenarbeiten, die globale geopolitische Verstrickungen und gesellschaftliche Machtverhältnisse, die unter anderem im Tourismus und in Prozessen der Touristifizierung stecken, aufdecken und hinterfragen. Dabei soll der Fokus auf sozialen, ökologischen und symbolischen Realitäten ‚des Südens‘ liegen. Ich komme selbst aus einem touristifizierten ‚Süden‘ und Freiburg verkörpert für viele ‚den Süden Deutschlands‘ – ein beliebtes Reiseziel auf nationaler und internationaler Ebene“, äußert sich Lorena Juan.