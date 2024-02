Bewerbung bis Ende März: Internationaler Töpfermarkt in Hüfingen

Am zweiten Septemberwochenende findet in der Hüfinger Altstadt der 32. Internationale Töpfermarkt statt, der Besucher:innen aus dem gesamten Dreiländereck zum Entdecken einlädt. Als kleiner und feiner Markt, der im Hinblick auf Qualität, Vielfalt und Flair konzipert ist, entfaltet sich ein ganz besonderer Charakater in der Atmosphäre der pittoresken Altstadt Hüfingens. Interessierte Keramiker:innen können sich noch bis zum 31. März 2024 für den 32. Internationalen Töpfermarkt am 7. und 8. September bewerben. Im Zuge dessen ist ebenfalls eine Anmeldung für die Wettbewerbsausstellung “GedankenSprüng” in der Rathausgalerie möglich. Zusätzlich zum beliebten Publikumspreis wird erneut ein Jurypreis in Höhe von 1.000 € ausgelobt. Neben Bürgermeister Michael Kollmeier und Kuratorin Ariane Faller-Budasz wird dieses Jahr die Zürcher Künstlerin Lea Georg das dritte Jurymitglied bilden.

Die Teilnahmebedingungen sowie das Bewerbungsformular können online auf der Homepage der Stadt Hüfingen www.huefingen.de oder des Stadtmuseums für Kunst und Geschichte www.stadtmuseumhuefingen.de abgerufen werden.