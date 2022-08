Bernau feiert seinen berühmten Maler: 74. Hans-Thoma-Fest vom 13.-15. August

Ganz Bernau ist zum diesjährigen 74. Hans-Thoma-Fest auf den Beinen: Mit Volksmusik, Tanz und Kunst feiert der Schwarzwaldort vom 13.-15. August seinen berühmten Maler.

Am Samstagabend bringt das Königlich Bayrische Vollgasorchester Oktoberfeststimmung und bringt die Tanzbeine so richtig zum Schwingen.

Der Sonntag ist nach dem ökomenischen Gottesdienst in der Bernauer Kirche ganz der Kunst gewidmet: Denn dann wird im Kurpark der „Natur-EnergieDienst-Preis“ an die Künstlerin Heidi Nübling verliehen. Anschließend gibt es ein Frühschoppenkonzert.

Am Mittag erwartet die Besucher im Festzelt ein buntes Programm mit Trachtentanz und Blasmusik. Vor dem Zelt lädt ein Handgemacht-Markt zum Flanieren ein. Die jungen Musiker von blasmusikFIEBER sorgen für einen stimmungsvollen Abschluss.

Der Montag beginnt ab 11.30 Uhr mit einem „offenen Feuerwehr-Gerätehaus“, am Nachmittag ist Kinderprogramm und Handwerkerhock. Mit Live-Musik von den Schwarzwald Buam klingt das Fest aus.

Hans Thoma ist 1839 im Ortsteil Oberlehen in Bernau geboren. Sein Vater war Holzarbeiter, die Mutter stammte aus einer Kunsthandwerkerfamilie aus Menzenschwand. Erst 1890 gelangte der Künstler zu allgemeiner Berühmtheit und war einer der beliebtesten Portrait- und Landschaftsmaler in Deutschland. Seine Werke sind im Hans-Thoma-Museum in Bernau ausgestellt.

Bildquellen Mit Musik, Tanz und Kunst wird beim Hans-Thoma-Fest gefeiert: Foto: Birgit-Cathrin Duval